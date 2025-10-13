Глеб Никитин принял участие в открытии Шуховской башни и "Кванториума" в Выксе Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в торжественной церемонии открытия для широкой публики Шуховской башни, которая по инициативе ОМК была перенесена с территории выксунского завода в центр города. В мероприятии приняли участие генеральный директор Объединенной металлургической компании Анатолий Седых, глава местного самоуправления Владимир Кочетков, эксперты, которые работали над проектом, сотрудники выксунского завода ОМК, жители города.

Шуховская гиперболоидная башня в Выксе – одна из немногих, построенных еще при жизни гениального российского инженера Владимира Шухова и сохранившихся до наших дней. Башня была смонтирована в 1933-1934 годах, входила в систему водоснабжения одного из мартеновских цехов Выксунского завода, в 1970-х утратила производственное значение.

Глеб Никитин отметил, что вопрос переноса Шуховской башни с территории завода на общедоступную площадку обсуждался с Анатолием Седых еще семь лет назад в контексте планов дальнейшего развития Выксы.

"Шухов-парк – это пространство, которое сочетает в себе как наследие всех периодов развития промышленности – от братьев Баташевых до современного завода ОМК, так и самые передовые практики благоустройства. Все это придает уникальность Выксе не только в масштабах Нижегородской области, но и страны в целом. Люди уже ездят сюда, чтобы побывать на Выкса-фестивале, который демонстрирует современное искусство промышленного города. Но Шуховская башня в парке – это "вишенка на торте". Безусловно, проект ее перемещения с территории завода, где она была абсолютно недоступна, является уникальным в новейшей истории. Проект очень тяжелый, потому что это все-таки объект культурного наследия, работа с которым требовала согласования соответствующих органов власти, поиска технологов и технологий, к сожалению, ранее утраченных. Я очень благодарен нашим друзьям и партнерам, что они решились на этот проект, и он завершился вот таким шедевром. То, что мы имеем в целом в Выксе, надеюсь, станет настоящей жемчужиной туристической сферы Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

По инициативе Анатолия Седых и председателя попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" Ирины Седых башня была реставрирована и перемещена с закрытой промышленной площадки на территорию индустриально-туристического центра "Шухов-парк", создаваемого ОМК на месте первого завода Баташевых XVIII века. При этом были сохранены подлинные конструктивные решения.

К перемещению памятника готовились семь лет. Инженеры выксунского завода ОМК и Центрального научно-исследовательского института промышленных зданий разработали технологию с нуля, подготовленная проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы и согласование Министерства культуры РФ.

"Первая мысль о переносе башни возникла 20 лет назад, и многие эксперты, хорошо знающие тему, не были уверены в успехе. Тем не менее мы приняли на себя ответственность и взялись за проект. Реализация потребовала семь лет, в течение которых мы решали огромное количество технических задач, – рассказал Анатолий Седых. – Самое главное в том, что мы разгадали очень простой, но в то же время очень сложный секрет сборки башни. Сегодня проект с блеском завершился: башня Шухова получила вторую жизнь, а наш опыт, наши наработки открывают путь для перемещения других похожих объектов. Уверен, наши города, наша страна от этого сильно выиграют".

Реставрация заняла 15 месяцев: шесть месяцев продолжался демонтаж, шесть месяцев – монтаж, восемь месяцев - реставрационные работы, часть процессов происходила параллельно. Перемещение башни осуществлено с сохранением подлинных конструктивных решений. Инженеры использовали 3D-сканирование и создали цифровую модель объекта, что обеспечило высокую точность монтажа: башню бережно разобрали более чем на 500 элементов, отреставрировали их, в местах утраты нарастили путем лазерной напайки металл, провели антикоррозийное покрытие и покраску. Сохранено около 95% оригинального металла.

После реставрации и перемещения Шуховская башня сохранила статус объекта культурного наследия. По мнению экспертов, реставрация и перемещение выксунской Шуховской башни – беспрецедентный проект в современной истории и уникальный пример сохранения инженерного наследия России.

Вместе с появлением Шуховской башни на территории индустриально-туристического центра "Шухов-парк" открылся новый "Кванториум". Его создание является одним из пунктов соглашения о сотрудничестве по развитию Выксы, которое было подписано 16 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, Анатолием Седых и главой местного самоуправления Выксы Владимиром Кочетковым. Соглашение рассчитано на пять лет и предполагает реализацию до 2027 года более 10 крупномасштабных инфраструктурных проектов, в том числе части "Шухов-парка" с музеем, детским образовательным центром "Кванториум" и гостиницей.

"Выкса – город со здоровыми амбициями, желанием развиваться. А если ты хочешь двигаться вперед, главное, куда ты должен вкладываться, – это, безусловно, дети. За последние годы благодаря Глебу Сергеевичу Никитину и Объединенной металлургической компании мы вложили около пяти миллиардов рублей в строительство ряда образовательных объектов в муниципалитете, в том числе двух школ, шести детских садов. Но ключевым и долгожданным объектом для нас всех является "Кванториум". Мы последовательно выстраиваем вертикаль обучения, начиная с ранней профориентации детей уже в школах путем создания профильных классов, далее – в системе среднего профессионального образования, затем – в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС. И нам не хватало именно "Кванториума" с металлургическим уклоном в системе дополнительного образования. "Кванториум" не просто вызывает восхищение, мы понимаем, что в нем будет организовано серьезное обучение, которое обеспечит надежность профессиональной подготовки будущих поколений металлургов", - сказал Владимир Кочетков.

Образовательный центр в Выксе – это первый в России "Кванториум" с металлургическим уклоном. Объем инвестиций в его строительство составил около 850 млн рублей, из которых 120 млн рублей направило правительство Нижегородской области. Ежегодно в "Кванториуме" смогут бесплатно обучаться 800 школьников от 7 до 18 лет из Выксы и соседних районов. В "Кванте ОМК" - восемь образовательных направлений: шесть квантумов (робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, энергетика, машиностроение, основы металлургии), высокотехнологичная мастерская для проектного творчества и шахматная студия. Первое время после открытия кванториума занятия будут проходить в формате мастер-классов. Полноценное обучение начнется в январе 2026 года. Набор на образовательные программы уже идет и продлится до ноября 2025 года, уже сегодня получено более 600 заявок.

Напомним, что проект по строительству "Шухов-парка" реализуется в муниципалитете с 2018 года. Парк расположен в историческом центре Выксы, на территории первого завода братьев Баташёвых XVIII века. Парк не имеет аналогов в Российской Федерации, он станет главным в европейской части страны региональным центром сохранения индустриального наследия и центром промышленного туризма Нижегородской области. Проект создания «Шухов-парка» ОМК реализует в партнерстве муниципальными, региональными и федеральными органами исполнительной власти. Благоустройство частично реализовано на средства федеральных грантовых программ Министерства строительства и Ростуризма. Завершить строительство "Шухов-парка" планируется в 2029 году.