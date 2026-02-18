Опубликован график работы нижегородских медучреждений в февральские праздники

Фото:
Нижегородские медицинские учреждения переходят на особый режим работы в связи с предстоящими февральскими праздниками. Об этом сообщил медицинский блогер Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
Напомним, в этом году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому жителей региона ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля включительно.
Так, 20, 21, 22 и 24 февраля поликлиники будут работать в обычном режиме. А в праздничный день, 23 февраля, там организуют оказание плановой и неотложной помощи, а также диспансеризацию с 9:00 до 16:00.
Врачебные амбулатории и ФАПы 23 февраля будут принимать пациентов с 9:00 до 12:00, обеспечивая плановую и неотложную помощь. Женские консультации в этот день откроются с 9:00 до 16:00.
Стоматологическая помощь будет оказываться по графику Нижегородской областной стоматологии. Вне часов работы стоматологических клиник взрослые смогут обратиться в отделение челюстно-лицевой хирургии ГКБ №39. Детям при необходимости обезболивания помогут бригады скорой помощи и отделение челюстно-лицевой хирургии НОДКБ.
Стационары продолжат работу по установленным маршрутизациям, оказывая как экстренную, так и плановую помощь. Токсикологический центр и отделение плановой и экстренной консультативной помощи будут доступны круглосуточно. Центр крови также обеспечит круглосуточную работу по экстренным заявкам.
Травмпункты региона будут открыты круглосуточно.
Участников СВО примут вне очереди.
Подробную информацию о графике работы рекомендуем уточнять на официальных сайтах и в соцсетях медицинских организаций.
