Общество

План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

14 октября 2025 07:39 Общество
План Ковер отменили в нижегородском аэропорту

План "Ковер" действовал в нижегородском аэропорту минувшей ночью. 

По данным Росавиации, в два часа ночи в воздушной гавани были введены ограничения на прием и выпуск рейсов. Такое решение приняли из-за угрозы атаки БПЛА. Возобновить работу удалось лишь в шесть часов утра. 

Сообщалось также, что за ночь над регионом были сбиты три вражеских БПЛА. 

Аэропорт беспилотники Росавиация
