Атаку трех украинских БПЛА отразили в Нижегородской области Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Три украинских беспилотника уничтожили над Нижегородской областью этой ночью, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были самолетного типа.

Всего за ночь в России средства ПВО ликвидировали 40 вражеских дронов. Больше всего над Белгородской областью - 17. Еще 12 "птичек" сбили в Воронежской области, 3 - над Черным морем, по 2 - над Тамбовской областью и Крымом, а также один - над Курской областью.

Добавим, что с двух часов ночи до шести часов утра в нижегородском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

Напомним, на прошлой неделе были отражены две массированные атаки БПЛА в регионе. 7 октября в промышленном районе Дзержинска сбили 36 дронов. Обломки повредили некоторые здания и автомобили. А 6 октября средства ПВО перехватили 20 БПЛА. В результате пострадал один человек. Как уточнили в минздраве, после оказанной медпомощи больного отпустили домой.