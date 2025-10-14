Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Последние новости рубрики Происшествия
14 октября 2025 07:29Атаку трех украинских БПЛА отразили в Нижегородской области
13 октября 2025 20:16Нижегородец оформил на себя две фирмы и стал фигурантом уголовного дела
13 октября 2025 19:38Нижегородец задушил собутыльника после ссоры в Лукояновском районе
13 октября 2025 17:10Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой
13 октября 2025 16:30Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека
13 октября 2025 15:50Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области
13 октября 2025 15:18Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное
13 октября 2025 15:01Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина
13 октября 2025 14:51Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
Происшествия

Атаку трех украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

14 октября 2025 07:29 Происшествия
Атаку трех украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

Три украинских беспилотника уничтожили над Нижегородской областью этой ночью, сообщили в Минобороны РФ. 

По данным ведомства, БПЛА были самолетного типа. 

Всего за ночь в России средства ПВО ликвидировали 40 вражеских дронов. Больше всего над Белгородской областью - 17. Еще 12 "птичек" сбили в Воронежской области, 3 - над Черным морем, по 2 - над Тамбовской областью и Крымом, а также один - над Курской областью. 

Добавим, что с двух часов ночи до шести часов утра в нижегородском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск рейсов из-за угрозы атаки БПЛА. 

Напомним, на прошлой неделе были отражены две массированные атаки БПЛА в регионе. 7 октября в промышленном районе Дзержинска сбили 36 дронов. Обломки повредили некоторые здания и автомобили. А 6 октября средства ПВО перехватили 20 БПЛА. В результате пострадал один человек. Как уточнили в минздраве, после оказанной медпомощи больного отпустили домой. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
беспилотники Минобороны СВО
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
