Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку на площади Свободы

14 октября 2025 10:23 Происшествия
Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Утро на площади Свободы началось с транспортного коллапса. Большую пробку спровоцировала машина, брошенная прямо на проезжей части рядом со строительной площадкой метро.

Ситуация осложняется тем, что участок дороги в этом месте и так узкий — всего две полосы. Из-за припаркованной машины движение оказалось практически заблокировано.

Пробка растянулась от улицы Варварской в сторону улицы Белинского.

Однако в ближайшее время движение нормализуется. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", на место уже прибыли сотрудники полиции. Они сказали, что автомобиль уберет эвакуатор.

Ранее сообщалось, что на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде установили болларды с камерами и системой распознавания номеров.

Автомобили Дороги пробки
