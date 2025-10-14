Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку на площади Свободы Происшествия

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Утро на площади Свободы началось с транспортного коллапса. Большую пробку спровоцировала машина, брошенная прямо на проезжей части рядом со строительной площадкой метро.

Ситуация осложняется тем, что участок дороги в этом месте и так узкий — всего две полосы. Из-за припаркованной машины движение оказалось практически заблокировано.

Пробка растянулась от улицы Варварской в сторону улицы Белинского.

Однако в ближайшее время движение нормализуется. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", на место уже прибыли сотрудники полиции. Они сказали, что автомобиль уберет эвакуатор.

