Новые дорожные знаки установят в Нижегородской области в 2026 году

02 октября 2025 16:10 Общество
С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновлённый ГОСТ, который предусматривает внедрение, в том числе, в Нижегородской области новых дорожных знаков и изменение параметров парковочных мест. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение аварийности, сообщает ТАСС.

Обновлённые знаки были утверждены Росстандартом еще в начале 2025 года. Одной из новаций станет вертикальный знак "Стоп-линия", который будет устанавливаться в местах, где невозможно нанести привычную горизонтальную разметку.

Также появится знак 6.2.1 — "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". Он должен помочь водителям выбирать комфортную скорость и снизить риск повреждения автомобиля.

Особое внимание уделено уязвимым участникам дорожного движения. Так, в перечень знаков добавлена табличка 8.15.1 — "Глухие пешеходы". По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту Валерия Федяева, этот знак призван повысить внимательность водителей к людям с нарушениями слуха. Он отметил, что работа над этим символом велась почти десять лет.

Фото: Росстандарт

Ещё одно важное изменение коснётся размеров парковочных мест, расположенных вдоль проезжей части. Ширина одного парковочного места будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метра, при сохранении прежней длины — 6,5 метра. Это позволит более эффективно использовать дорожное пространство.

Отмечается, что все поправки стали результатом многолетней работы специалистов, которые стремились сократить визуальный шум на дорогах и сделать движение более безопасным.

Ранее сообщалось, что камеры на Окском съезде и проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде начали фиксировать водителей с телефонами.

 

