"Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество Общество

Фото: Кира Мишина

Госпредприятие Нижегородской области "Нижегородэлектротранс" акционируют до конца 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минтрансе.

НЭТ эксплуатирует троллейбусы и электробусы Нижнего Новгорода. Прежде в ведении ГП находились и трамваи, но их передали по концессии ООО "Экологические проекты".

В минтрансе напомнили, что все государственные транспортные предприятия региона прошли реорганизацию в 2024 году согласно требованиям законодательства. В этом году ГП НО "НЭТ" будет акционировано.

"В процессе акционирования имущество, которым сейчас на праве хозяйственного ведения распоряжается НЭТ перейдут в собственность акционерного общества", - следует из ответа на запрос НИА.

Ранее сообщалось, что единственным претендентом на покупку 30% акций АО "Нижегородпассажиравтотранс" стало ООО "РТ Лайн — Общественный транспорт".