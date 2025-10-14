Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

"Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество

14 октября 2025 11:46 Общество
Нижегородэлектротранс преобразуют в акционерное общество

Фото: Кира Мишина

Госпредприятие Нижегородской области "Нижегородэлектротранс" акционируют до конца 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минтрансе. 

НЭТ эксплуатирует троллейбусы и электробусы Нижнего Новгорода. Прежде в ведении ГП находились и трамваи, но их передали по концессии ООО "Экологические проекты". 

В минтрансе напомнили, что все государственные транспортные предприятия региона прошли реорганизацию в 2024 году согласно требованиям законодательства. В этом году ГП НО "НЭТ" будет акционировано. 

"В процессе акционирования имущество, которым сейчас на праве хозяйственного ведения распоряжается НЭТ перейдут в собственность акционерного общества", - следует из ответа на запрос НИА. 

Ранее сообщалось, что единственным претендентом на покупку 30% акций АО "Нижегородпассажиравтотранс" стало ООО "РТ Лайн — Общественный транспорт".   

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Минтранс Нижегородэлектротранс Общественный транспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных