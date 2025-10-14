Суд решит, сможет ли некрополист Москвин покинуть психбольницу

Окончательное решение о возможной выписке Анатолия Москвина, известного как "кукольник", будет принимать не медицинская комиссия, а суд. Об этом сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на знакомого психиатра.
Ранее в СМИ появилась информация, что некрополиста готовят к выписке из психиатрической больницы. Москвин уже 13 лет находится на принудительном лечении после признания его виновным и невменяемым. За это время его состояние заметно ухудшилось. У мужчины диагностирована параноидальная шизофрения.
"Медики могут вынести комиссионное заключение, но последнее слово — за судебной инстанцией, поэтому делать какие-либо выводы пока преждевременно", — отметил медицинский эксперт в своем телеграм-канале.
Никонов также подчеркнул, что выписка из психиатрического стационара не означает снятие диагноза. В большинстве случаев форму наблюдения просто изменяют. Например, переводят пациента под амбулаторное наблюдение по месту жительства.
