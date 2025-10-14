Суд решит, сможет ли некрополист Москвин покинуть психбольницу

Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Происшествия

14 октября 2025 12:43 Происшествия
Окончательное решение о возможной выписке Анатолия Москвина, известного как "кукольник", будет принимать не медицинская комиссия, а суд. Об этом сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на знакомого психиатра.

Ранее в СМИ появилась информация, что некрополиста готовят к выписке из психиатрической больницы. Москвин уже 13 лет находится на принудительном лечении после признания его виновным и невменяемым. За это время его состояние заметно ухудшилось. У мужчины диагностирована параноидальная шизофрения.

"Медики могут вынести комиссионное заключение, но последнее слово — за судебной инстанцией, поэтому делать какие-либо выводы пока преждевременно", — отметил медицинский эксперт в своем телеграм-канале.

Никонов также подчеркнул, что выписка из психиатрического стационара не означает снятие диагноза. В большинстве случаев форму наблюдения просто изменяют. Например, переводят пациента под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных