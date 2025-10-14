Некрополиста Москвина, делавшего кукол из детских тел, готовят к выписке Происшествия

Самого известного некрополиста России, нижегородца Анатолия Москвина, которого называют "Кукольником", могут выпустить из психбольницы уже в ноябре. Мужчина, превративший тела умерших девочек в "кукол", был признан опасным 13 лет назад. Теперь врачи считают, что он больше не представляет угрозы для общества.

С 2012 года Москвин находится на принудительном лечении в психиатрической больнице № 2. Как сообщает телеграм-канал Shot, медики готовят документы для обращения в суд. Цель — перевести пациента под опеку родственников.

Несмотря на признанную недееспособность, состояние Москвина заметно ухудшилось. По информации источника, он почти не передвигается самостоятельно, с трудом разговаривает, а зрение у него значительно ослабло. Диагноз, установленный врачами, — параноидальная шизофрения.

Интерес к теме смерти у Москвина проявился еще в детстве. В одном из интервью он рассказывал, что в 13 лет мать умершей девочки-сектантки заставила его поцеловать ее тело. По словам мужчины, этот случай глубоко повлиял на его психику.

Задержали "некроманта" в 2011 году. В его квартире полицейские обнаружили 28 мумифицированных тел девочек, которых Москвин годами выкапывал на кладбищах. Он утверждал, что делал это, потому что мечтал о дочери и создавал из тел "кукол".

Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение, где Москвин остается по сей день.