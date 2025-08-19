Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Экономика

Нижегородский ресторан "Робинзон" продали почти за 62 млн рублей

20 августа 2025 18:15
Нижегородский ресторан Робинзон все-таки продали за полцен

Фото: Александр Воложанин

Ресторан "Робинзон" у Гребного канала продали более чем вдвое дешевле начальной цены. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Объект приобрела компания "К2" за 62,6 млн рублей. Это более чем в два раза ниже первоначальной стоимости, указанной в документации торгов, в 156,3 млн рублей. 

До этого недвижимость принадлежала московской компании "Редмит", признанной банкротом. Здание площадью почти 2 тысячи кв. метров на участке в 1464 кв. метров пустовало около десяти лет. Попытки продать его предпринимались с весны 2025 года, начальная цена составляла 173,7 млн рублей. Однако из-за отсутствия покупателей стоимость последовательно снижалась, пока не достигла итоговой суммы сделки.

Ранее сообщалось, что компания "К2", выкупившая объект, построит мультифункциональный гостиничный комплекс "Н2О" на 300 номеров на намывной дамбе Гребного канала рядом с домом № 108, где расположен "Робинзон". Он появится в границах улиц Родионова, Казанского съезда, Лысогорской и полуострова Печерские пески. В январе 2025-го компания получила разрешение на строительство от минграда. Известно, что в комплексе будет два отеля высотой в два и шесть этажей, а также четыре корпуса высотой от двух до пяти этажей. Общая площадь зданий составит 41450 кв. метров. 

Также сообщалось, что арестованный автоцентр в Канавине выставили на торги за 1,26 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Главная  |  Архив  |  2025
Архив
