В ФК "Пари НН" опровергли слухи о возможной смене спортивного директора Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" не намерен менять спортивного директора. Как пишет "КП - Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу ФК, замены Александру Удальцову не рассматриваются.

Поводом для разъяснений стали публикации в ряде телеграм-каналов. Там утверждают, что экс-спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян может занять пост в "Пари НН". Со ссылкой на инсайдеров говорилось о недовольстве результатами и поиске кандидатов.

Гендиректор нижегородского клуба Виталий Карасев эти сообщения опроверг. По его словам, никаких переговоров по позиции спортивного директора "Пари НН" не вел и не ведет.

"Появившаяся в медиапространстве информация об этом не соответствует действительности. Клуб не вступал в диалог с Андреем Мовсесьяном, что он также подтвердил в СМИ", - заявил Карасев.

Также он заверил, что клуб не контактировал ни с какими другими специалистами. По его словам, спортивным директором остается Александр Удальцов.