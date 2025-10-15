Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 15:49Почему в Нижнем Новгороде хотят повысить стоимость проезда при оплате безналом
15 октября 2025 15:25Песни, посвященные учителям, звучат на переменах в нижегородских школах
15 октября 2025 15:12Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде предложили увеличить
15 октября 2025 14:58Школа ухода при поддержке ЛУКОЙЛа
15 октября 2025 14:54В Госдуме возмутилась идее урезать отпуска и новогодние каникулы в условиях СВО
15 октября 2025 14:20В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора
15 октября 2025 14:00В Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек
15 октября 2025 12:58Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
15 октября 2025 12:42В НИУ Президентской академии прошла встреча с представителями четырех конфессий Нижегородской области
Общество

Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде предложили увеличить

15 октября 2025 15:12 Общество
Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде предложили увеличить

Правительство Нижегородской области рассматривает возможность увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода при безналичной оплате до 40 рублей. Изменения не затронут Кстовский район.

Проект постановления, устанавливающий новые регулируемые тарифы, вынесен на общественные обсуждения. Они продлятся до 22 октября.

Напомним, что сейчас пассажиры отдают за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах 35 рублей при безналичной оплате и 40 рублей при оплате наличными. Власти предлагают ввести единый тариф — 40 рублей независимо от формы оплаты.

Кроме того, 60-минутная поездка при оплате электронным кошельком также будет стоить 40 рублей. При пересадках в течение 90 минут стоимость составит 60 рублей вместо нынешних 52 рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рассматривается возможность повысить плату за капремонт в 2026 году.

