Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде предложили увеличить Общество

Правительство Нижегородской области рассматривает возможность увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода при безналичной оплате до 40 рублей. Изменения не затронут Кстовский район.

Проект постановления, устанавливающий новые регулируемые тарифы, вынесен на общественные обсуждения. Они продлятся до 22 октября.

Напомним, что сейчас пассажиры отдают за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах 35 рублей при безналичной оплате и 40 рублей при оплате наличными. Власти предлагают ввести единый тариф — 40 рублей независимо от формы оплаты.

Кроме того, 60-минутная поездка при оплате электронным кошельком также будет стоить 40 рублей. При пересадках в течение 90 минут стоимость составит 60 рублей вместо нынешних 52 рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рассматривается возможность повысить плату за капремонт в 2026 году.