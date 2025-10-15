Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали до 9 декабря Происшествия

Нижегородский районный суд постановил арестовать главу регионального отделения Народного фронта и директора "Нижегородской службы добровольцев" Андрея Жильцова, передает РИА Новости.

Жильцова задержали во вторник, 14 октября. Источник НИА "Нижний Новгород" сообщил, что это связано с уголовным делом, возбужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Однако официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.

Днем 15 октября фигуранта доставили в суд для избрании меры пресечения. Выяснилось, что в 2023 году "Нижегородская служба добровольцев" получила из бюджета грант на развитие волонтерства в размере более 6 млн рублей. Жильцов, будучи руководителем, организовал выполнение работ на более чем 2,5 млн рублей. Остальную сумму (3,4 млн) перевел со счета организации на свои личные счета.

Задержанный во всем признался. Но попросил судью избрать ему домашний арест, добавив, что не собирается бежать. Однако суд принял позицию следователя, который настаивал именно на заключении Жильцова под стражу, так как есть опасения в том, что на свободе он способен оказывать давление на свидетелей и сможет уничтожить важные для расследования документы.

В итоге было принято отправить Жильцова в СИЗО на два месяца, до 9 декабря 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что задержание общественника прокомментировали в Народном фронте. Там назвали назначение его руководителем "кадровой ошибкой".