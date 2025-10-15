Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 октября 2025 20:10Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали до 9 декабря
15 октября 2025 14:43Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 13:49Нижегородца приговорили к 14 годам за жестокое убийство ножом и вилками
15 октября 2025 13:30Более 44 млн рублей лишились нижегородцы после общения с мошенниками
15 октября 2025 13:14Народный фронт назвал "кадровой ошибкой" назначение Жильцова
15 октября 2025 09:43Сотового оператора оштрафовали на 1,2 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 09:2716-летняя цыганка из Нижнего Новгорода погибла перед свадьбой в Подмосковье
15 октября 2025 09:17Нижегородский аэропорт возобновил работу
15 октября 2025 08:15Управляющие компании для 28 домов выберут в Бутурлинском округе
14 октября 2025 19:10Арзамасская полиция устроила погоню за пьяным водителем без прав — видео
Происшествия

Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали до 9 декабря

15 октября 2025 20:10 Происшествия
Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали до 9 декабря

Нижегородский районный суд постановил арестовать главу регионального отделения Народного фронта и директора "Нижегородской службы добровольцев" Андрея Жильцова, передает РИА Новости

Жильцова задержали во вторник, 14 октября. Источник НИА "Нижний Новгород" сообщил, что это связано с уголовным делом, возбужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Однако официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. 

Днем 15 октября фигуранта доставили в суд для избрании меры пресечения. Выяснилось, что в 2023 году "Нижегородская служба добровольцев" получила из бюджета грант на развитие волонтерства в размере более 6 млн рублей. Жильцов, будучи руководителем, организовал выполнение работ на более чем 2,5 млн рублей. Остальную сумму (3,4 млн) перевел со счета организации на свои личные счета. 

Задержанный во всем признался. Но попросил судью избрать ему домашний арест, добавив, что не собирается бежать. Однако суд принял позицию следователя, который настаивал именно на заключении Жильцова под стражу, так как есть опасения в том, что на свободе он способен оказывать давление на свидетелей и сможет уничтожить важные для расследования документы. 

В итоге было принято отправить Жильцова в СИЗО на два месяца, до 9 декабря 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что задержание общественника прокомментировали в Народном фронте. Там назвали назначение его руководителем "кадровой ошибкой".  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество ОНФ Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных