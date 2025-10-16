Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Карантин частично ввели в 17 школах и 54 детсадах Нижегородской области

Карантин частично ввели в 17 школах и 54 детсадах Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области временно ограничена работа 17 школ и 54 детских садов в связи с карантином по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в области отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За минувшую неделю за медицинской помощью по поводу симптомов ОРВИ и гриппа обратились более 16 тысяч жителей региона. Наиболее распространенными остаются риновирусы и парагрипп.

Для недопущения дальнейшего распространения вирусов в образовательных учреждениях вводят карантин. Полностью приостановлена работа одного детского сада, в остальных учреждениях ограничения носят частичный характер — закрыты отдельные группы или классы.

Ранее сообщалось, что только около 700 тысяч нижегородцев сделали прививку от гриппа. 

