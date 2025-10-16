Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

В Госдуме предложили блокировать деструктивный контент, созданный ИИ

16 октября 2025 10:48 Общество
В Госдуме предложили блокировать деструктивный контент, созданный ИИ

Фото: с сайта unsplash.com

В Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет онлайн-платформы и социальные сети автоматически блокировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и содержащий деструктивные элементы. Об этом 360.ru сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя предложение депутата Амира Хамитова о введении штрафов для авторов фейковых видео.

Свинцов заявил, что инициатива направлена на защиту пользователей от контента, который может вызвать негативные эмоции или нанести вред их психическому здоровью. Он отметил, что количество синтетических публикаций в интернете растет с невероятной скоростью, и через год социальные сети могут быть полностью заполнены материалами, созданными с помощью ИИ.

Современные технологии позволяют создавать контент, который практически невозможно отличить от реального. Это создаёт серьёзные риски для общества, так как такие материалы могут использоваться для манипулирования общественным сознанием и разрушения психического здоровья людей.

Свинцов подчеркнул, что одними штрафами проблему не решить. Он считает, что необходимо разработать системный подход к регулированию контента, который будет включать в себя не только наказание за нарушение, но и меры по предотвращению распространения деструктивного контента.

В рамках законопроекта планируется обязать платформы и социальные сети внедрить системы автоматического обнаружения и блокировки материалов, которые могут вызвать негативные эмоции или нанести вред. Это позволит оперативно реагировать на появление такого контента и минимизировать его влияние на пользователей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ИИ Социальные сети Фейк
