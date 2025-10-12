Нижегородским школьникам рассказали о дипфейках в рамках "Цифрового ликбеза" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородском лицее №36 в начале учебного года прошёл первый урок в рамках проекта "Цифровой ликбез". Ученики узнали о дипфейках — видео- и аудиозаписях, созданных искусственным интеллектом, имитирующих события, которых не было. Часто в таких записях используются образы известных личностей.

Директор ГАУ Нижегородской области "ЦИТ" Виталий Климашов рассказал школьникам об особенностях дипфейков, их создании и распознавании. Ученики изучили примеры цифровых подделок с характерными признаками: неестественная мимика, механический голос, размытые изображения.

Цель урока — научить детей основам цифровой безопасности. С учетом того, что интернетом пользуются даже младшие школьники, важно, чтобы они соблюдали базовые правила и умели распознавать дипфейки, которые могут использоваться мошенниками.

Климашов отметил, что дипфейки изначально применялись в киноиндустрии, но теперь стали инструментом злоумышленников. Он также объяснил, как распознать мошеннические схемы и не стать их жертвой.

Ученики узнали, что дипфейки создаются на основе данных из социальных сетей. Они активно задавали вопросы о работе нейросетей и технологиях.

Методические материалы проекта "Цифровой ликбез" (6+) доступны на официальном сайте. Он состоит из серии обучающих роликов и материалов, объясняющих основы цифровой безопасности на простых примерах.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, с начала года в России зарегистрировано рекордное количество дипфейков — 342 случая, что в четыре раза превышает показатели всего 2024 года. Чаще всего целями дипфейков становятся губернаторы и другие госслужащие — на них приходится 79% всех случаев.

Так, например, дипфейки с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным выявлялись в этом году 7 раз: ранее мы писали о таких видео в июне, июле и в августе.