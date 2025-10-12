Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 октября 2025 13:26Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о кишечном иерсиниозе
12 октября 2025 12:57Средний размер стипендии в вузах Нижнего Новгорода составил около 3200 рублей
12 октября 2025 12:33В Нижегородской области в октябре пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью"
12 октября 2025 12:04Нижегородским школьникам рассказали о дипфейках в рамках "Цифрового ликбеза"
12 октября 2025 11:15Замгубернатора Сергей Морозов проведёт личный приём граждан 30 октября
12 октября 2025 10:48В Нижнем Новгороде создают уникальную разработку - "робота-медсестру"
12 октября 2025 09:30Евгений Люлин поздравил работников агропрома с профессиональным праздником
11 октября 2025 20:39Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации
11 октября 2025 18:23Никитин проверил обновление социальных объектов в Вачском округе
11 октября 2025 16:28Экологический субботник в Балахне: собрано почти 150 кубометров мусора
Общество

Нижегородским школьникам рассказали о дипфейках в рамках "Цифрового ликбеза"

12 октября 2025 12:04 Общество
Нижегородским школьникам рассказали о дипфейках в рамках Цифрового ликбеза

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородском лицее №36 в начале учебного года прошёл первый урок в рамках проекта "Цифровой ликбез". Ученики узнали о дипфейках — видео- и аудиозаписях, созданных искусственным интеллектом, имитирующих события, которых не было. Часто в таких записях используются образы известных личностей.

Директор ГАУ Нижегородской области "ЦИТ" Виталий Климашов рассказал школьникам об особенностях дипфейков, их создании и распознавании. Ученики изучили примеры цифровых подделок с характерными признаками: неестественная мимика, механический голос, размытые изображения.

Цель урока — научить детей основам цифровой безопасности. С учетом того, что интернетом пользуются даже младшие школьники, важно, чтобы они соблюдали базовые правила и умели распознавать дипфейки, которые могут использоваться мошенниками.

Климашов отметил, что дипфейки изначально применялись в киноиндустрии, но теперь стали инструментом злоумышленников. Он также объяснил, как распознать мошеннические схемы и не стать их жертвой.

Ученики узнали, что дипфейки создаются на основе данных из социальных сетей. Они активно задавали вопросы о работе нейросетей и технологиях.

Методические материалы проекта "Цифровой ликбез" (6+) доступны на официальном сайте. Он состоит из серии обучающих роликов и материалов, объясняющих основы цифровой безопасности на простых примерах.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, с начала года в России зарегистрировано рекордное количество дипфейков — 342 случая, что в четыре раза превышает показатели всего 2024 года. Чаще всего целями дипфейков становятся губернаторы и другие госслужащие — на них приходится 79% всех случаев.

Так, например, дипфейки с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным выявлялись в этом году 7 раз: ранее мы писали о таких видео в июнеиюле и в августе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фейк цифровизация Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных