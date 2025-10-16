ДТП с тремя погибшими под Арзамасом обернулось проверкой прокуратуры

Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими под Арзамасом, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Смертельная авария произошла ночью 16 октября. 34-летний водитель "Лады Гранта" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в "Шевроле Круз".
В результате погибли оба водителя и пассажир иномарки. Еще двоих госпитализировали.
Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося.
"Прокуратурой взято на контроль принятие окончательного процессуального решения по факту аварии", - добавили в надзорном ведомстве.
