ДТП с тремя погибшими под Арзамасом обернулось проверкой прокуратуры Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими под Арзамасом, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Смертельная авария произошла ночью 16 октября. 34-летний водитель "Лады Гранта" не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в "Шевроле Круз".

В результате погибли оба водителя и пассажир иномарки. Еще двоих госпитализировали.

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося.

"Прокуратурой взято на контроль принятие окончательного процессуального решения по факту аварии", - добавили в надзорном ведомстве.