Школу в Арзамасе закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Фото: Максим Герасимов

Несколько учащихся школы "Созвездие" в Арзамасе заболели острой кишечной инфекцией. Ситуацию прокомментировал глава городского округа Александр Щелоков.

По решению Роспотребнадзора многопрофильный образовательный центр полностью закрыт на карантин. Он будет действовать до постановления об отмене ограничительных мероприятий.

"Решение однозначное и правильное", - отметил мэр.

В настоящее время работает санитарно-эпидемиологическая комиссия. Ей предстоит выяснить, чем вызвана кишечная инфекция.

"Пока до конца карантина обучение для всех учеников "Созвездия" дистанционное. Сегодня материал для анализов на проверке в наших лабораториях. Завтра - в лаборатории Роспотребнадзора Нижнего Новгорода. Потом сравнят", - сказал Щелоков.

По данным на 16 октября из 1483 учащихся по разным причинам отсутствовали 35. Пока зарегистрировано восемь случаев заражения. Четверо учащихся 7 класса 12 и 13 лет госпитализированы, один уже дома.

Всего в центральную горбольницу поступило до 15 обращений от родителей школьников.

"У всех взяты пробы для исследований. Врачи опасений не высказывают. Все случаи управляемые", - заключил чиновник.