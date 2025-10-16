Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 19:24Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов
16 октября 2025 18:38Верховный суд разрешил конфисковывать авто за повторное вождение в пьяном виде
16 октября 2025 18:30Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября
16 октября 2025 18:1228 человек получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
16 октября 2025 17:35Максим Попов: "Программа "Герои. Нижегородская область" способствует тому, чтобы наш регион оставался в авангарде"
16 октября 2025 17:28Вспышка кишечной инфекции в "Созвездии" обернулась уголовным делом
16 октября 2025 17:19Трудовая инспекция выявила нарушения на нижегородской "Молочной кухне"
16 октября 2025 16:54Вспышка кишечной инфекции в школе Арзамаса заинтересовала прокуратуру
16 октября 2025 16:46Роспотребнадзор начал расследование из-за кишечной инфекции в школе Арзамаса
Общество

Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов

16 октября 2025 19:24 Общество
Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде суд приостановил работу торговой точки с шаурмой на 14 суток из-за нарушений при расторжении трудовых договоров с иностранными работниками. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Индивидуальный предприниматель, владеющий павильоном, не направил в установленный срок уведомление об увольнении двух граждан Таджикистана в управление по вопросам миграции. По закону, такое уведомление должно быть подано в течение трёх рабочих дней.

Суд признал бизнесмена виновным по части 3 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ — "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства". В качестве наказания назначено административное приостановление деятельности на две недели.

Сотрудник Ленинского районного отделения судебных приставов выехал на место, вручил предпринимателю требование о немедленном прекращении работы и опечатал торговую точку после того, как владелец вывез все продукты.

Кроме того, пристав предупредил предпринимателя об ответственности за самовольное возобновление деятельности. В течение всего срока приостановки сотрудники ФССП будут контролировать исполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что троих мигрантов выдворят из страны по итогам рейда по общепиту в Канавинском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Судебные приставы ФССП
Поделиться:
Новости по теме
25 сентября 2025 17:30В Госдуме призвали запретить участвовать в госзакупках фирмам, где есть мигранты
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
05 сентября 2025 18:26В России могут ввести платный режим для семей мигрантов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных