Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде суд приостановил работу торговой точки с шаурмой на 14 суток из-за нарушений при расторжении трудовых договоров с иностранными работниками. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Индивидуальный предприниматель, владеющий павильоном, не направил в установленный срок уведомление об увольнении двух граждан Таджикистана в управление по вопросам миграции. По закону, такое уведомление должно быть подано в течение трёх рабочих дней.

Суд признал бизнесмена виновным по части 3 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ — "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства". В качестве наказания назначено административное приостановление деятельности на две недели.

Сотрудник Ленинского районного отделения судебных приставов выехал на место, вручил предпринимателю требование о немедленном прекращении работы и опечатал торговую точку после того, как владелец вывез все продукты.

Кроме того, пристав предупредил предпринимателя об ответственности за самовольное возобновление деятельности. В течение всего срока приостановки сотрудники ФССП будут контролировать исполнение решения суда.

