Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 октября 2025 14:15Экс-журналист "Нижегородской правды" получил звание "Заслуженный ветеран"
17 октября 2025 13:33Раздел для детей с мультфильмами и обучающими видео появился на онлайн-платформе
16 октября 2025 21:11Прощание с актрисой Татьяной Демуровой пройдет 17 октября
15 октября 2025 16:31Три ОКН в Нижегородской области повторно выставлены на торги
15 октября 2025 14:24Нижегородцы выделили "Героя нашего времени" среди книг Лермонтова
15 октября 2025 00:26Модный показ от маркетплейса прошел на Нижегородской ярмарке — видео
14 октября 2025 22:18Марк Эйдельштейн: "Люблю все нижегородское!"
14 октября 2025 12:23Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Говорим о Победе"
14 октября 2025 10:58Нижегородские депутаты предложили оцифровать все городские памятники
14 октября 2025 10:41Кто умеет обращаться с деньгами в русской классике, а кто — нет
Культура и отдых

Экс-журналист "Нижегородской правды" получил звание "Заслуженный ветеран"

17 октября 2025 14:15 Культура и отдых
Экс-журналист Нижегородской правды получил звание Заслуженный ветеран

Фото: Александр Воложанин

Бывшему журналисту "Нижегородской правды" Станиславу Смирнову присвоили звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области". Его отметили дипломом и нагрудным знаком за активную работу после выхода на пенсию.

Смирнов давно увлекается историческим краеведением. За это время он написал и составил 15 книг на эту тему. Интерес к истории родного края появился ещё в годы работы в газете, где он трудился с 1995 по 2014 год.

"Историческим краеведением я начал интересоваться давно. Оно стало одним из направлений моей профессиональной деятельности в "Нижегородской правде", где я проработал с 1995 по 2014 год. В течение 10 лет выходила моя авторская страница "Отчина"", — рассказал он порталу pravda-nn.ru.

После выхода на пенсию Смирнов продолжил заниматься архивными исследованиями и публиковаться в разных изданиях. Его статьи высоко оценивают как профессиональные историки, так и краеведы-любители.

Кроме того, он участвовал в научных конференциях и десять лет был пресс-секретарём регионального отделения Союза писателей России.

Его кандидатуру на звание поддержали Союз журналистов, Союз писателей и Государственный общественно-политический архив Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 28 жителей региона удостоили почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Журналистика Награды Социальная сфера
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 17:59Профессор НГТУ Александр Куликов получил звание Заслуженного изобретателя России
16 октября 2025 14:22Двух героев СВО посмертно наградили в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 14:14Звания для артистов и деятелей культуры утвердят в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных