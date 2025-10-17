Экс-журналист "Нижегородской правды" получил звание "Заслуженный ветеран" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Бывшему журналисту "Нижегородской правды" Станиславу Смирнову присвоили звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области". Его отметили дипломом и нагрудным знаком за активную работу после выхода на пенсию.

Смирнов давно увлекается историческим краеведением. За это время он написал и составил 15 книг на эту тему. Интерес к истории родного края появился ещё в годы работы в газете, где он трудился с 1995 по 2014 год.

"Историческим краеведением я начал интересоваться давно. Оно стало одним из направлений моей профессиональной деятельности в "Нижегородской правде", где я проработал с 1995 по 2014 год. В течение 10 лет выходила моя авторская страница "Отчина"", — рассказал он порталу pravda-nn.ru.

После выхода на пенсию Смирнов продолжил заниматься архивными исследованиями и публиковаться в разных изданиях. Его статьи высоко оценивают как профессиональные историки, так и краеведы-любители.

Кроме того, он участвовал в научных конференциях и десять лет был пресс-секретарём регионального отделения Союза писателей России.

Его кандидатуру на звание поддержали Союз журналистов, Союз писателей и Государственный общественно-политический архив Нижегородской области.

