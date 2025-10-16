Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Двух героев СВО посмертно наградили в Нижнем Новгороде

Двух героев СВО посмертно наградили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В администрации Канавинского района Нижнего Новгорода прошло торжественное вручение государственной награды России — ордена Мужества. Награды передали родственникам бойцов Александра Васильева и Андрея Годящева, погибших во время участия в СВО. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава Канавина Артём Иванов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что их поступок навсегда останется примером мужества и самоотверженности.

"Подвиг наших ребят — доказательство истинной храбрости и смелости, пример для патриотического воспитания подрастающего поколения. Память о наших Героях, вставших на защиту Родины, мы будем хранить всегда", — подчеркнул Иванов.

В администрации уточнили, что на церемонии присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Юрий Вавилов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе орден Мужества и медаль Жукова вручили семье погибшего на СВО Евгения Малова. А до этого в Ленинском районе состоялось вручение ордена Мужества близким Сергея Смирнова, который также пал смертью храбрых.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных