Министры спорта и просвещения обсудили новые дисциплины на уроках физкультуры Спорт

Фото: правительство РФ

В Минспорта Российской Федерации прошла рабочая встреча министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева с министром просвещения Сергеем Кравцовым и губернатором Тульской области, председателем комиссии Госсовета по спорту Дмитрием Миляевым. Основное внимание было уделено подготовке к заседанию президентского Совета по спорту и вопросам развития детско-юношеского и школьного спорта.

"Мы сегодня обсудили ключевые направления работы в преддверии заседания Совета по спорту, в том числе межведомственные инициативы по школьному и юношескому спорту, озвученные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Среди тем — согласование новых модулей уроков физической культуры, разрабатываемых Минпросвещения. Также предлагаю рассмотреть вопрос обновления содержания самих занятий, внедрения новых дисциплин, включая фиджитал-спорт, и формирование системы школьных спортивных лиг", — заявил Михаил Дегтярев в начале встречи.

На сегодняшний день физкультура в школах преподается по модулям, охватывающим 32 вида спорта. Минспорт предложил расширить этот перечень, включив в него, например, фиджитал-спорт и лыжные гонки. Сергей Кравцов поддержал инициативу.

"Фиджитал-спорт — одно из актуальных и перспективных направлений, особенно для молодежи. Сейчас мы вместе с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта готовим проект факультативного модуля по этому направлению. Благодаря федеральным программам по строительству и капитальному ремонту школ, сегодня во многих учебных заведениях созданы комфортные условия для занятий спортом, включая благоустроенные прилегающие территории. Таким образом, сформирована полноценная спортивная инфраструктура", — отметил министр просвещения.

В ходе встречи было достигнуто соглашение о проработке вопроса по открытию школьной спортивной базы для широкой общественности — с обязательным учетом всех требований безопасности.

"Развитие школьных спортивных клубов — наш приоритет. С 2020 года было создано уже 38 тысяч таких клубов — практически в каждой школе страны", — добавил Сергей Кравцов.

Также обсудили возможность введения третьего урока физкультуры в неделю и меры поддержки более чем 72 тысяч учителей этого предмета. Глава Минпросвещения предложил провести всероссийский съезд преподавателей физкультуры, организовать который, как заявил Дмитрий Миляев, готова Тульская область.

Еще одной важной темой стало создание единой школьной спортивной лиги по аналогии с лигами в студенческом спорте. Это должно упростить организацию соревнований между школами.

"Мы предлагаем внести изменения в законодательство, чтобы лиги могли создаваться не только в форме юридических лиц, но и как системы соревнований или подразделения спортивных учреждений. Это позволит упростить администрирование и сократить затраты. Можно организовать единую структуру — по образцу студенческого спорта, где координацией занимается Российский спортивный студенческий союз. Тогда появится единая система и единый механизм отчетности", — пояснил Михаил Дегтярев.

Также стороны обсудили развитие проекта "Президентские состязания", которые с 2023 года охватывают не только летние, но и зимние виды спорта. Это позволило привлечь больше участников и одновременно начать формирование будущего резерва для профессионального спорта. Сергей Кравцов выступил с предложением расширить категории участников, допустив к участию студентов учреждений среднего профессионального образования.

Напомним, что в сентябре в Нижнем Новгороде состоялись Фиджитал Игры 2025. В турнире поучаствовали 400 человек из 50 регионов РФ, а также представители Латвии и Мавритании.

Также мы рассказывали, что глава региона Глеб Никитин обсудил с Артемом Буслаевым развитие сквоша в Нижегородской области.