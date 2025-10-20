Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 09:05План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова
20 октября 2025 09:00Екатерина Лебедева: "Паспорт компетенций повышает шансы студентов на трудоустройство"
19 октября 2025 17:00За нижегородцами с зависимостями и психрасстройствами будут следить строже 
19 октября 2025 16:10Нижегородцы отправили очередной гуманитарный конвой бойцам СВО и в госпитали
19 октября 2025 15:17Дожди и пасмурная погода ждут нижегородцев на следующей неделе
19 октября 2025 13:44Чихуахуа и шотландских прямоухих кошек нижегородцы выбирают чаще других пород
19 октября 2025 13:06Перевозчиков для автобусов на долгий срок ищут в Нижнем Новгороде
19 октября 2025 11:09Свалку медицинских документов обнаружили в Нижнем Новгороде
19 октября 2025 11:01Частные клиники Нижнего Новгорода пригрозили ростом цен из-за нового налога
19 октября 2025 10:46Нижегородских учителей бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи
Общество

План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова

20 октября 2025 09:05 Общество
План Ковер отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова

В нижегородском аэропорту имени Чкалова сняли временные ограничения на приём и отправку авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

Они были введены вечером 19 октября для обеспечение безопасности полётов. 

Спустя несколько часов, в 02:21 20 октября, режим ограничений был отменён и аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Отметим, что аналогичные меры вводились в воздушной гавани ночью 18 октября. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных