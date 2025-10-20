План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова

В нижегородском аэропорту имени Чкалова сняли временные ограничения на приём и отправку авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
Они были введены вечером 19 октября для обеспечение безопасности полётов.
Спустя несколько часов, в 02:21 20 октября, режим ограничений был отменён и аэропорт вернулся к штатному режиму работы.
Отметим, что аналогичные меры вводились в воздушной гавани ночью 18 октября.
