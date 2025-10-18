План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова Общество

Ночью 18 октября в нижегородском аэропорту имени Чкалова временно приостановили прием и отправку самолетов. Как сообщили в Росавиации, причиной стали меры по обеспечению безопасности полетов из-за угрозы атаки БПЛА.

Ограничения начали действовать в 2:45. За это время два рейса, направлявшихся в Нижний Новгород, пришлось перенаправить на другие аэродромы.

К 5:34 ограничения были сняты, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Аналогичные меры безопасности уже вводились накануне — 15 и 17 октября.

Напомним, в ночь на 14 октября, в небе над Нижегородской областью были сбиты три беспилотника. Их обломки повредили один из объектов энергетической инфраструктуры.