План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова

Ночью 18 октября в нижегородском аэропорту имени Чкалова временно приостановили прием и отправку самолетов. Как сообщили в Росавиации, причиной стали меры по обеспечению безопасности полетов из-за угрозы атаки БПЛА.
Ограничения начали действовать в 2:45. За это время два рейса, направлявшихся в Нижний Новгород, пришлось перенаправить на другие аэродромы.
К 5:34 ограничения были сняты, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Аналогичные меры безопасности уже вводились накануне — 15 и 17 октября.
Напомним, в ночь на 14 октября, в небе над Нижегородской областью были сбиты три беспилотника. Их обломки повредили один из объектов энергетической инфраструктуры.
