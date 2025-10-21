Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Росавиация сообщила о снятии ограничений в нижегородском аэропорту

21 октября 2025 07:02 Общество
План "Ковер" вновь вводили в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА. 

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск рейсов действовали с 02:00 до половины шестого утра 21 октября. 

За указанный период на запасной аэродром отправился один самолет, летевший в столицу Приволжья. 

Ранее читательница НИА "Нижний Новгород" рассказала, что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт. 

Сообщалось также, что авиакомпанию Nordwind наказали за 20-часовую задержку рейсов в Нижнем Новгороде. 

Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
