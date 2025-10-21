Росавиация сообщила о снятии ограничений в нижегородском аэропорту

План "Ковер" вновь вводили в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА.
По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск рейсов действовали с 02:00 до половины шестого утра 21 октября.
За указанный период на запасной аэродром отправился один самолет, летевший в столицу Приволжья.
Ранее читательница НИА "Нижний Новгород" рассказала, что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт.
Сообщалось также, что авиакомпанию Nordwind наказали за 20-часовую задержку рейсов в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+