Росавиация сообщила о снятии ограничений в нижегородском аэропорту Общество

План "Ковер" вновь вводили в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск рейсов действовали с 02:00 до половины шестого утра 21 октября.

За указанный период на запасной аэродром отправился один самолет, летевший в столицу Приволжья.

