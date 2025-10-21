Убийца двух женщин предстанет перед судом в Сарове Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Сарове закончилось расследование громкого уголовного дела. 26-летнего местного жителя обвиняют в убийстве двух женщин с особой жестокостью и поджоге, сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 7 апреля в квартире на улице Куйбышева после ссоры с одной из женщин мужчина вывел ее в подъезд и там задушил. Затем он вернулся в квартиру и набросился с ножом на мать первой жертвы.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый попытался уничтожить следы пожаром. Он запер тела погибших в квартире, устроил поджог и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан в короткие сроки. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

