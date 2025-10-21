Убийца двух женщин предстанет перед судом в Сарове

Фото:
В Сарове закончилось расследование громкого уголовного дела. 26-летнего местного жителя обвиняют в убийстве двух женщин с особой жестокостью и поджоге, сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, 7 апреля в квартире на улице Куйбышева после ссоры с одной из женщин мужчина вывел ее в подъезд и там задушил. Затем он вернулся в квартиру и набросился с ножом на мать первой жертвы.
Чтобы скрыть преступление, обвиняемый попытался уничтожить следы пожаром. Он запер тела погибших в квартире, устроил поджог и скрылся с места происшествия.
Подозреваемый был задержан в короткие сроки. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 14 лет строгого режима получил нижегородец за убийство знакомой ножами и вилками.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+