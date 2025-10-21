Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Экономика

Налогообложение для бизнеса предложили упростить в Нижегородской области

21 октября 2025 11:27 Экономика
Налогообложение для бизнеса предложили упростить в Нижегородской области

В Законодательное собрание Нижегородской области внесен законопроект о запуске специального налогового режима — "Автоматизированной упрощённой системы налогообложения". Инициатором стала фракция КПРФ в ЗСНО.

Согласно инициативе, новый режим планируется ввести с 1 января 2026 года и применять до конца 2027 года. Целью нововведения называют снижение административной нагрузки на предпринимателей и поддержку деловой активности в регионе.

Воспользоваться упрощённым режимом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области. При этом годовой доход таких субъектов не должен превышать 60 млн рублей, а средняя численность сотрудников — не более пяти человек.

Предлагаемый режим предусматривает два возможных объекта налогообложения: доходы либо доходы за вычетом расходов. Предприниматель самостоятельно выбирает подходящий вариант и может менять его ежегодно.

Одним из ключевых преимуществ новой системы станет освобождение от необходимости подавать налоговые декларации. Учёт доходов и расходов будет вестись в личном кабинете налогоплательщика. Налоговые органы будут самостоятельно рассчитывать сумму налога на основе данных, поступающих с контрольно-кассовой техники и через онлайн-сервисы.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Роман Кабешев подчеркнул, что принятие закона позволит реализовать федеральные меры поддержки малого бизнеса, улучшит деловой климат и повысит экономическую привлекательность региона.

Ранее депутат Заксобрания Рустам Досаев высказался о предполагаемых нововведениях налоговой системы, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на малый бизнес.

Ранее депутат Заксобрания Рустам Досаев высказался о предполагаемых нововведениях налоговой системы, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на малый бизнес.

бизнес Налоги экономика
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных