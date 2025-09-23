Нижегородцам начали приходить налоговые уведомления за 2024 год Общество

В Нижегородской области стартовала рассылка налоговых уведомлений за 2024 год. Документы направляются физическим лицам, владеющим недвижимостью, транспортом и другими объектами налогообложения.

В уведомления включены налоги на квартиры, дома, земельные участки, гаражи, машино-места и автомобили. Также отражены суммы налога на доходы, не удержанные работодателями, и налог на проценты по банковским вкладам.

Граждане, подключённые к сервису "Личный кабинет налогоплательщика", а также те, кто дал согласие на электронное взаимодействие через портал госуслуг, получат уведомления в цифровом формате. Остальным уведомления направлены по почте по адресу регистрации.

Уведомления не рассылаются налогоплательщикам, которые полностью освобождены от уплаты налога благодаря льготам, вычетам или переплатам. Кроме того, не направляются уведомления с суммой налога менее 300 рублей.

Срок уплаты налогов истекает 1 декабря.

Дополнительную информацию можно найти на специальной промостранице на официальном сайте ФНС России.

