"Чайка" всухую обыграла "Тюменский Легион", продлив победную серию Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты нижегородской "Чайки" одержали уверенную победу над "Тюменским Легионом", завершив матч со счётом 3:0. Эта встреча стала девятой подряд победой для команды Алексея Томилова в текущем сезоне.

С первых минут хозяева захватили инициативу, и уже на пятой минуте Макар Глазунов открыл счёт.

Во втором периоде нижегородцы увеличили отрыв. В большинстве забросил Глеб Пугачёв — 2:0.

В третьем периоде "Чайка" продолжила уверенно вести игру. На 58-й минуте Сергей Скворцов забросил третью шайбу, снова в большинстве.

Вратарь Егор Гриценко отразил 21 бросок и оформил первый "сухарь" в МХЛ. А Иван Чесноков дебютировал с капитанской нашивкой.

Теперь нижегородцы отправляются на выезд. 20 октября они сыграют против московского "Спартака".

Ранее сообщалось, что три хоккеиста "Торпедо" получили приглашение в расширенный состав сборной России.