Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 октября 2025 09:48"Чайка" всухую обыграла "Тюменский Легион", продлив победную серию
15 октября 2025 17:29Три хоккеиста "Торпедо" попали в расширенный состав сборной России
15 октября 2025 10:06В ФК "Пари НН" опровергли слухи о возможной смене спортивного директора
14 октября 2025 22:25"Торпедо" проиграло в Минске с самым крупным счетом в сезоне
14 октября 2025 17:00У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор
13 октября 2025 09:11Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона
12 октября 2025 17:27"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5
12 октября 2025 14:29ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса
12 октября 2025 10:08Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
Спорт

"Чайка" всухую обыграла "Тюменский Легион", продлив победную серию

16 октября 2025 09:48 Спорт
Чайка всухую обыграла Тюменский Легион, продлив победную серию

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты нижегородской "Чайки" одержали уверенную победу над "Тюменским Легионом", завершив матч со счётом 3:0. Эта встреча стала девятой подряд победой для команды Алексея Томилова в текущем сезоне.

С первых минут хозяева захватили инициативу, и уже на пятой минуте Макар Глазунов открыл счёт.

Во втором периоде нижегородцы увеличили отрыв. В большинстве забросил Глеб Пугачёв — 2:0.

В третьем периоде "Чайка" продолжила уверенно вести игру. На 58-й минуте Сергей Скворцов забросил третью шайбу, снова в большинстве.

Вратарь Егор Гриценко отразил 21 бросок и оформил первый "сухарь" в МХЛ. А Иван Чесноков дебютировал с капитанской нашивкой.

Теперь нижегородцы отправляются на выезд. 20 октября они сыграют против московского "Спартака".

Ранее сообщалось, что три хоккеиста "Торпедо" получили приглашение в расширенный состав сборной России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 22:25"Торпедо" проиграло в Минске с самым крупным счетом в сезоне
13 октября 2025 09:11Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных