Скоростное ограничение ввели на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

На Канавинском мосту в Нижнем Новгороде введено новое ограничение скорости — теперь двигаться по нему можно не быстрее 40 километров в час.

Соответствующие дорожные знаки установлены как на опорах вдоль проезжей части, так и на конструкциях над дорогой. Новые правила касаются всех видов транспорта и действуют в обоих направлениях движения.

По данным региональных властей, с 1 января по 12 октября 2025 года камеры фиксации нарушений в Нижегородской области зафиксировали 1 969 931 случай несоблюдения ПДД. Общая сумма штрафов по этим постановлениям превысила 1,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что "умная" камера на улице Минина в Нижнем Новгороде выявила 2500 нарушений на электросамокатах.

Напомним также, что камеры на проспекте Гагарина и Окском съезде начали фиксировать водителей с телефонами.