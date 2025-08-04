После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2025 12:25  [46] "Работа России" приглашает нижегородцев на ярмарки вакансий в августе
10 августа 2025 11:56  [122] В МВД назвали пять улиц Нижнего Новгорода, где водители особенно любят погонять
10 августа 2025 11:36  [110] Трихолог Варенова рассказала нижегородцам о вреде для волос масок из пива
10 августа 2025 10:24  [146] Евгений Люлин: Строитель - самая мирная и самая нужная профессия
09 августа 2025 19:00  [338] Проезд по улице Баррикад перекрыли в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 17:40  [371] Жители ЖК "Окский берег" выступили против строительства склада Wildberries
09 августа 2025 17:00  [363] Управляющие компании Дзержинска оштрафованы на 1,5 миллиона рублей
09 августа 2025 16:20  [433] Движение ограничат в трех районах Нижнего Новгорода из-за Дня города
09 августа 2025 15:40  [381] Число ЗОЖников в Нижегородской области сократилось почти вдвое
09 августа 2025 14:20  [380] Нижегородцы могут отключить рекламные звонки и смс
Общество

В МВД назвали пять улиц Нижнего Новгорода, где водители особенно любят погонять

10 августа 2025 11:56
В МВД назвали пять улиц Нижнего Новгорода, где водители особенно любят погонять

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде выявлены пять улиц, на которых автомобилисты наиболее часто превышают скоростной режим. Эти данные были предоставлены региональным управлением МВД порталу "Живём в Нижнем".

Первое место по количеству нарушений заняла улица Ларина. Второе и третье места по частоте превышения скорости разделили проспект Ленина в Автозаводском и Ленинском районах соответственно, причём в Ленинском районе нарушения чаще всего происходят в районе торгового центра "Муравей".

Также среди проблемных участков были названы улица Ванеева в Советском районе и улица Героя Попова в Ленинском районе.

Согласно информации, за первые 7 месяцев текущего года с помощью автоматических камер и специальных комплексов было зафиксировано 1 038 273 нарушения правил дорожного движения. Превышение скорости остаётся самым распространённым из них.

Напомним, что более 20 стационарных камер фиксации нарушений ПДД перенесут в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

