В МВД назвали пять улиц Нижнего Новгорода, где водители особенно любят погонять

В Нижнем Новгороде выявлены пять улиц, на которых автомобилисты наиболее часто превышают скоростной режим. Эти данные были предоставлены региональным управлением МВД порталу "Живём в Нижнем".
Первое место по количеству нарушений заняла улица Ларина. Второе и третье места по частоте превышения скорости разделили проспект Ленина в Автозаводском и Ленинском районах соответственно, причём в Ленинском районе нарушения чаще всего происходят в районе торгового центра "Муравей".
Также среди проблемных участков были названы улица Ванеева в Советском районе и улица Героя Попова в Ленинском районе.
Согласно информации, за первые 7 месяцев текущего года с помощью автоматических камер и специальных комплексов было зафиксировано 1 038 273 нарушения правил дорожного движения. Превышение скорости остаётся самым распространённым из них.Напомним, что более 20 стационарных камер фиксации нарушений ПДД перенесут в Нижегородской области.
