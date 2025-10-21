Саровчанина оштрафовали за финансирование экстремистской организации

В Нижегородской области осужден мужчина, признанный виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Следствием установлено, что 33-летний житель ЗАТО Саров переводил деньги на зарубежные счета организации, запрещенной на территории Российской Федерации.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
Саровский городской суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что беженец из Абхазии лишился российского гражданства за экстремизм.
