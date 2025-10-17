Два уроженца Нижегородской области попали в список террористов Общество

Федеральный перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, пополнился двумя уроженцами Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список включены 33-летний Виталий Андреевич Минеев, родившийся в поселке Досчатое Выксунского округа, и 49-летний Александр Николаевич Пчелин, уроженец города Павлово.

Причины, по которым эти граждане оказались в перечне, на данный момент не раскрываются.

Добавление в реестр Росфинмониторинга означает, что в отношении этих лиц могут быть применены меры финансового контроля, включая блокировку банковских счетов и ограничение финансовых операций.

В сентябре список пополнил 28-летний кстовчанин, финансировавший деятельность запрещенной организации.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за семь месяцев 2025 года зарегистрировали 18 преступлений террористического характера.