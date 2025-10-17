Два уроженца Нижегородской области попали в список террористов

Федеральный перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, пополнился двумя уроженцами Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга.
В список включены 33-летний Виталий Андреевич Минеев, родившийся в поселке Досчатое Выксунского округа, и 49-летний Александр Николаевич Пчелин, уроженец города Павлово.
Причины, по которым эти граждане оказались в перечне, на данный момент не раскрываются.
Добавление в реестр Росфинмониторинга означает, что в отношении этих лиц могут быть применены меры финансового контроля, включая блокировку банковских счетов и ограничение финансовых операций.
В сентябре список пополнил 28-летний кстовчанин, финансировавший деятельность запрещенной организации.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за семь месяцев 2025 года зарегистрировали 18 преступлений террористического характера.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+