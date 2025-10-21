В Госдуме предлагают рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ Общество

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил новый законопроект в Государственную Думу. Согласно инициативе, минимальный уровень пенсии будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщает 360.ru.

В пояснительной записке к законопроекту Миронов отметил, что текущая система расчета пенсий, основанная на прожиточном минимуме, часто приводит к тому, что пенсионеры получают выплаты, которые значительно ниже МРОТ. Это, по его мнению, несправедливо и способствует усилению социального неравенства.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть подход к начислению пенсий, чтобы более справедливо учитывать трудовой вклад граждан. Кроме того, озвучивалась идея ввести в России ежегодную 13-ю пенсию.

Напомним, экономически активные жители Нижнего Новгорода назвали достойный размер пенсии - 47 900 рублей в месяц.