Навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Навигация скоростных судов на подводных крыльях в Нижегородской области завершена. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Водолет".

Как подчеркнули в компании, в 2025 году в Нижегородской области были открыты сразу несколько новых маршрутов.

Также речники выразили признательность губернатору Глебу Никитину и правительству региона за работу по созданию благоприятных условий для развития скоростного судоходства на территории Нижегородской области.

Напомним, что речной пассажиропоток в Нижегородской области по данным на октябрь 2025 года вырос в 50 раз за пять лет.

Ранее стало известно о завершении навигации нижегородских "Метеоров".

В 2025 году навигация открылась 24 апреля. В этот день "Валдаи" начали курсировать по маршруту Нижний Новгород — Бор.