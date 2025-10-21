Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области

21 октября 2025 11:56 Общество
Навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Навигация скоростных судов на подводных крыльях в Нижегородской области завершена. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Водолет".

Как подчеркнули в компании, в 2025 году в Нижегородской области были открыты сразу несколько новых маршрутов.

Также речники выразили признательность губернатору Глебу Никитину и правительству региона за работу по созданию благоприятных условий для развития скоростного судоходства на территории Нижегородской области.

Напомним, что речной пассажиропоток в Нижегородской области по данным на октябрь 2025 года вырос в 50 раз за пять лет.

Ранее стало известно о завершении навигации нижегородских "Метеоров".

В 2025 году навигация открылась 24 апреля. В этот день "Валдаи" начали курсировать по маршруту Нижний Новгород — Бор. 

 

Навигация Речные перевозки Судоходство
