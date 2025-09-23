Врачи ПИМУ спасают подростков-"зацеперов" из трех регионов России Общество

Фото: пресс-служба Университетской клиники ПИМУ

В Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ в Нижнем Новгороде за последние месяцы поступили трое подростков из Курска, Пензы и Воронежа с тяжелейшими электротравмами. Все они получили поражения током при попытке забраться на железнодорожный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

По словам главного врача центра Игоря Арефьева, речь идёт о так называемых "зацеперах" — подростках, которые ради острых ощущений или эффектного фото для соцсетей забираются на крыши электропоездов или приближаются к контактным проводам. Напряжение в этих линиях достигает 28 тысяч вольт. Для сравнения, бытовая розетка в 220 вольт уже может быть смертельно опасной.

Игорь Арефьев подчеркивает, что электротравмы от вольтовой дуги не имеют ничего общего с бытовыми ожогами.

"Контакт с вольтовой дугой приводит к глубоким термическим ожогам, когда выгорают не только кожа и подкожная клетчатка, но и мышцы, сухожилия, происходит системное воздействие током высокого напряжения на системы и внутренние органы человека", - объяснил он.

Один из самых тяжелых случаев — 15-летний подросток из Воронежа. Он получил ожоги на 75% тела, а также травмы от падения с высоты после удара током. У юноши были зафиксированы поражения сердца, легких и спинного мозга, временный паралич ног и нарушение дыхания. После стабилизации состояния воронежскими врачами подростка доставили санитарной авиацией в Нижний Новгород. Сейчас он находится в Ожоговом центре ПИМУ и получает необходимое лечение.

Этот случай стал уже третьим за август и сентябрь. Ранее в центр поступили 21-летний житель Пензы с ожогами более 50% тела и 14-летний подросток из Курска с поражениями на 76% поверхности тела. Все они пострадали при аналогичных обстоятельствах. По статистике, в ожоговое отделение ПИМУ ежегодно поступают 10–15 подростков с такими травмами, в том числе из Нижегородской области. Пики госпитализаций приходятся на май, летние месяцы и начало осени.

По словам Игоря Арефьева, такие травмы часто приводят к инвалидности. Даже если удается спасти жизнь, впереди — годы реабилитации и десятки операций.

"За месяцами борьбы за жизнь в реанимации и ожоговом отделении последует мучительный период формирования рубцов. Обезображивающие рубцы ограничивают движение, особенно страдают кисти рук, вплоть до невозможности себя обслуживать. А так как организм подростка продолжает расти, а рубцы — нет, требуются многочисленные корректирующие операции на протяжении десятилетий", — подчеркивает Игорь Арефьев.

Медики призывают родителей, педагогов и СМИ активнее участвовать в профилактике. Подросткам необходимо объяснять, что такие "развлечения" могут закончиться трагически и навсегда изменить их жизнь.

