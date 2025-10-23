Нижегородские депутаты предлагают отменить срок давности по долгам за капремонт Общество

Фото: Александр Воложанин

22 октября в Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Парламентарии подвели итоги мониторинга регионального закона "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" и обсудили предложения по совершенствованию системы капитального ремонта.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что необходимо усилить контроль за качеством выполняемых работ и обеспечить максимально эффективную реализацию программы. Он отметил, что все предложения, выработанные комитетом, будут детально проанализированы, а по их итогам подготовят соответствующие законодательные инициативы. По словам спикера, главная цель депутатов — создать условия, при которых нижегородцы будут жить в безопасных и комфортных домах.

В ходе мониторинга были изучены показатели за 2022-2024 годы. За этот период объем поступлений в "общий котел" регионального Фонда капремонта увеличился с 3,12 млрд до 4,23 млрд рублей. Общий объем выполненных работ в денежном выражении достиг 8 млрд рублей, а улучшенные жилищные условия получили почти 145 тысяч человек. Вместе с тем депутаты отметили, что сохраняются проблемы, связанные с задолженностью по взносам, а также с ремонтом малоэтажных домов и объектов культурного наследия.

По итогам обсуждения комитет подготовил ряд рекомендаций. В частности, предлагается внести в Государственную Думу инициативы, направленные на освобождение регионального оператора от уплаты государственной пошлины при взыскании задолженности по взносам и на отмену срока исковой давности по таким долгам.

Органам местного самоуправления рекомендовано установить единые требования к размещению кондиционеров на фасадах зданий, особенно в центральных районах, и закрепить обязанность собственников обеспечивать доступ к балконам для проведения ремонтных работ. Правительству Нижегородской области предложено утвердить порядок проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов на территории региона.

Еще одно предложение касается включения в перечень работ по капитальному ремонту ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. В этот комплекс входят демонтаж, монтаж, восстановление, замена и установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования, обеспечивающего подачу горячей воды.

Муниципалитетам рекомендовано активнее применять нормы Жилищного кодекса РФ о проверке деятельности управляющих компаний в случае жалоб на неисполнение договорных обязательств. По мнению депутатов, это позволит своевременно устранять проблемы и не доводить ситуацию до необходимости досрочного капитального ремонта.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов сообщил, что по итогам мониторинга подготовлен проект постановления, который рассмотрят на октябрьском заседании Законодательного собрания. Он отметил, что предлагаемые меры в комплексе позволят значительно повысить эффективность планирования капитального ремонта в соответствии с потребностями жителей региона.

