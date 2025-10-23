ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 08:00Нижегородские депутаты предлагают отменить срок давности по долгам за капремонт
23 октября 2025 07:00Фальшивую молочку нашли в нижегородских детсадах и школах
22 октября 2025 18:34В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления
22 октября 2025 18:13Нижегородский центр "Лесной" признан лучшим сезонным детским лагерем России
22 октября 2025 18:03Люлин поддержал ограничения в сфере продажи безалкогольных энергетиков в Нижегородской области
22 октября 2025 18:03Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области
22 октября 2025 17:58В Кулебаках завершен ремонт самого крупного в этом году в регионе дорожного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
22 октября 2025 17:559-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 22 октября
22 октября 2025 17:33Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом
22 октября 2025 17:29Итоги уборочной кампании и заготовки кормов обсудили депутаты ЗСНО
Общество

Нижегородские депутаты предлагают отменить срок давности по долгам за капремонт

23 октября 2025 08:00 Общество
Нижегородские депутаты предлагают отменить срок давности по долгам за капремонт

Фото: Александр Воложанин

22 октября в Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Парламентарии подвели итоги мониторинга регионального закона "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" и обсудили предложения по совершенствованию системы капитального ремонта.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что необходимо усилить контроль за качеством выполняемых работ и обеспечить максимально эффективную реализацию программы. Он отметил, что все предложения, выработанные комитетом, будут детально проанализированы, а по их итогам подготовят соответствующие законодательные инициативы. По словам спикера, главная цель депутатов — создать условия, при которых нижегородцы будут жить в безопасных и комфортных домах.

В ходе мониторинга были изучены показатели за 2022-2024 годы. За этот период объем поступлений в "общий котел" регионального Фонда капремонта увеличился с 3,12 млрд до 4,23 млрд рублей. Общий объем выполненных работ в денежном выражении достиг 8 млрд рублей, а улучшенные жилищные условия получили почти 145 тысяч человек. Вместе с тем депутаты отметили, что сохраняются проблемы, связанные с задолженностью по взносам, а также с ремонтом малоэтажных домов и объектов культурного наследия.

По итогам обсуждения комитет подготовил ряд рекомендаций. В частности, предлагается внести в Государственную Думу инициативы, направленные на освобождение регионального оператора от уплаты государственной пошлины при взыскании задолженности по взносам и на отмену срока исковой давности по таким долгам.

Органам местного самоуправления рекомендовано установить единые требования к размещению кондиционеров на фасадах зданий, особенно в центральных районах, и закрепить обязанность собственников обеспечивать доступ к балконам для проведения ремонтных работ. Правительству Нижегородской области предложено утвердить порядок проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов на территории региона.

Еще одно предложение касается включения в перечень работ по капитальному ремонту ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. В этот комплекс входят демонтаж, монтаж, восстановление, замена и установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования, обеспечивающего подачу горячей воды.

Муниципалитетам рекомендовано активнее применять нормы Жилищного кодекса РФ о проверке деятельности управляющих компаний в случае жалоб на неисполнение договорных обязательств. По мнению депутатов, это позволит своевременно устранять проблемы и не доводить ситуацию до необходимости досрочного капитального ремонта.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов сообщил, что по итогам мониторинга подготовлен проект постановления, который рассмотрят на октябрьском заседании Законодательного собрания. Он отметил, что предлагаемые меры в комплексе позволят значительно повысить эффективность планирования капитального ремонта в соответствии с потребностями жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области хотят увеличить плату за капремонт. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание капремонт
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2025 09:32Капремонт домов в Нижегородской области обойдется почти в 6 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных