Шэйн Принс принес победу нижегородскому "Торпедо" в концовке матча

Нижегородское "Торпедо" на выезде обыграло ХК "Сочи" со счётом 3:1. Это вторая победа нижегородцев над "Сочи" в сезоне.
Первый период начался активно. Егор Соколов с передачами Алексея Кручинина и Антона Сизова открыл счет на второй минуте матча. Дальше игра шла на равных. В конце первого периода хороший момент был у Кирилла Воронина. Он вышел "один на один", но вратарь "Сочи" выручил команду.
Во втором периоде хозяева сравняли, реализовав пятиминутное большинство. Непросто пришлось Денису Костину при игре в формате "5 на 3". Но эта шайба стала единственной пропущенной в матче для нижегородцев.
В начале третьего периода уже "Торпедо" получило шанс сыграть в двойном большинстве, но реализовать его не смогло. Решающим стал отрезок в концовке матча. За две минуты до сирены новичок команды Шэйн Принс впервые забил за "Торпедо" — 1:2. А затем закрепил успех, оформив дубль за семь секунд до конца игры. Защитник Денис Александров, известный болельщикам по игре в фарм-клубе, отдал результативную передачу и набрал первое очко за основную команду.
Набрав 23 очка, "Торпедо" занимает вторую строчку в Западной конференции.
Следующий матч команда проведёт 24 октября в Тольятти против "Лады".
