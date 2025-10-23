Нижегородцев пригласили принять участие в большом этнографическом диктанте Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородцев пригласили принять участие в большом этнографическом диктанте (6+), который пройдет с 1 по 8 ноября. О всероссийской акции, направленной на укрепление гражданской идентичности и популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, на пресс-конференции в НОИЦ рассказала исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки региона Мария Черникова. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Принять участие можно как очно, так и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции или через сайт министерства образования и науки Нижегородской области, где будет размещена соответствующая ссылка.

Как отметила Мария Черникова, в этом году в области планируется открытие более 50 офлайн-площадок для участия в диктанте — по сравнению с четырьмя в прошлом году. Такой рост связан с высоким интересом к проекту. Десять лет назад, когда диктант проводился впервые, в нем приняли участие около 4 тысяч нижегородцев, а в прошлом году количество желающих проверить свои знания превысило 33 тысячи человек.

Точные адреса всех площадок в регионе появятся ближе к началу акции на официальных ресурсах.

Мария Черникова подчеркнула, что диктант не является экзаменом в привычном понимании: это возможность проверить и расширить свои знания о культуре и истории народов России.

"Минимального возрастного порога для участия нет — в прошлом году самому младшему участнику было 8 лет, а старшему — 68. Для участников до 16 лет предусмотрено 20 заданий, для старших — 30. На выполнение отводится 45 минут", - рассказала она.

Вопросы диктанта охватывают как общероссийские, так и региональные темы. Например, в прошлом году одним из заданий был вопрос о символе города Арзамаса — правильным ответом был "Гусь".

Также в этом году планируется нововведение: вопросы по этнографическому диктанту, возможно, будут задавать участники СВО в прямом эфире.

Принять участие в диктанте могут не только граждане России. Задания доступны на русском, английском и испанском языках, а значит, присоединиться могут жители разных стран, желающие узнать больше о России. Отдельные задания будут подготовлены специально для иностранных участников, чтобы познакомить их с уникальными чертами российской культуры. По словам Черниковой, вопросы будут связаны с Россией за пределами Российской Федерации.

Что касается возможности заранее подготовиться, на сайте акции доступны задания прошлых лет. Это поможет участникам понять структуру и тематику вопросов.

Правильные ответы будут опубликованы уже 13 ноября, а сертификаты участника можно будет получить до 25 декабря. Все зарегистрировавшиеся получат их на свою электронную почту.

Акция приурочена ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. По словам Марии Черниковой, диктант способствует не только повышению культурной грамотности, но и укреплению единства страны.

"Когда ты узнаешь больше о жизни других народов, о культуре своего края и страны, это укрепляет не только мультикультурные связи, но и целостность государства", — отметила она.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в образовательную программу нижегородских школ войдет обязательный предмет "История Нижегородского края".