90 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области

Нижегородское управление Роспотребнадзора за девять месяцев 2025 года исследовало в лабораториях более 1600 проб хлебобулочной и кондитерской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По физико-химическим показателям проверено 450 проб, из них 1,5% не соответствовали установленным нормативам. Еще 296 проб прошли контроль на санитарно-химические требования, где выявлено 0,3% нарушений.
По микробиологическим показателям проанализировали свыше 800 проб, несоответствия документации зафиксированы в 1,9% случаев.
На ГМО и радиологические показатели вся проверенная продукция соответствовала требованиям.
По итогам надзора из оборота изъяли 28 партий хлебобулочной и кондитерской продукции общей массой 90 килограммов.
Ранее сообщалось, что неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в арзамасской школе "Созвездие".
