Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 12:40Нижегородцев пригласили принять участие в большом этнографическом диктанте
23 октября 2025 12:1190 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области
23 октября 2025 11:52Найден инвестор для станций приема жидких отходов в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 11:38Цунами, ядовитые пауки и "взрыв" на Крымском мосту: чем пугали россиян в 2025 году
23 октября 2025 11:25Почетный знак "За служение людям" вручили 42 нижегородцам
23 октября 2025 10:50Аномально тёплая погода ждет нижегородцев в конце октября
23 октября 2025 10:36Никитин учредил новую регнаграду — медаль "За производительность и эффективность"
23 октября 2025 09:20Люлин поддержал запрет на продажу энергетиков в школах и больницах
23 октября 2025 08:00Нижегородские депутаты предлагают отменить срок давности по долгам за капремонт
23 октября 2025 07:00Фальшивую молочку нашли в нижегородских детсадах и школах
Общество

90 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области

23 октября 2025 12:11 Общество
90 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Нижегородское управление Роспотребнадзора за девять месяцев 2025 года исследовало в лабораториях более 1600 проб хлебобулочной и кондитерской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По физико-химическим показателям проверено 450 проб, из них 1,5% не соответствовали установленным нормативам. Еще 296 проб прошли контроль на санитарно-химические требования, где выявлено 0,3% нарушений.

По микробиологическим показателям проанализировали свыше 800 проб, несоответствия документации зафиксированы в 1,9% случаев.

На ГМО и радиологические показатели вся проверенная продукция соответствовала требованиям.

По итогам надзора из оборота изъяли 28 партий хлебобулочной и кондитерской продукции общей массой 90 килограммов.

Ранее сообщалось, что неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в арзамасской школе "Созвездие". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
проверки Продовольствие Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
23 октября 2025 07:00Фальшивую молочку нашли в нижегородских детсадах и школах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных