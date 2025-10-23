90 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области Общество

Нижегородское управление Роспотребнадзора за девять месяцев 2025 года исследовало в лабораториях более 1600 проб хлебобулочной и кондитерской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По физико-химическим показателям проверено 450 проб, из них 1,5% не соответствовали установленным нормативам. Еще 296 проб прошли контроль на санитарно-химические требования, где выявлено 0,3% нарушений.

По микробиологическим показателям проанализировали свыше 800 проб, несоответствия документации зафиксированы в 1,9% случаев.

На ГМО и радиологические показатели вся проверенная продукция соответствовала требованиям.

По итогам надзора из оборота изъяли 28 партий хлебобулочной и кондитерской продукции общей массой 90 килограммов.

