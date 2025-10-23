Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать две машины Политика

Фото: Александр Воложанин

Многодетным семьям в Нижегородской области предлагается предоставить право бесплатной парковки сразу для двух автомобилей. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в Нижегородской области действует норма, по которой бесплатное пользование платной парковкой без ограничения по времени доступно только для одного транспортного средства, принадлежащего одному из родителей многодетной семьи. Однако, по мнению разработчиков, такая мера больше не отвечает потребностям семей с тремя и более детьми. Они отмечают, что стандартный пятиместный автомобиль не позволяет перевозить всех членов многодетной семьи одновременно. Это затрудняет посещение культурных, спортивных и образовательных учреждений, особенно если они находятся в разных районах города.

В связи с этим предлагается внести изменение в статью 71 областного закона о дорожном движении, чтобы с 1 января 2026 года многодетные семьи могли бесплатно парковать два автомобиля.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин прокомментировал законопроект в своих соцсетях. По его словам, бесплатная парковка для двух автомобилей, принадлежащих многодетной семье – это не роскошь, а необходимость.

Он подчеркнул, что после запуска проекта "Основной родительский доход" многие семьи начали всерьез рассматривать возможность рождения четвертого и пятого ребенка. Это, в свою очередь, обострило вопрос с парковкой.

"Считаю, мы обязаны поддержать семьи с детьми, предоставив им два бесплатных парковочных места. На следующей неделе обсудим этот вопрос на заседании парламента", - написал он.