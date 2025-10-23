Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Последние новости рубрики Политика
23 октября 2025 16:49Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать две машины
23 октября 2025 15:54Путин снова похвалил Нижегородскую область: рассказываем, за что
23 октября 2025 12:16Александр Мудров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"
23 октября 2025 11:14Стартовала III Всероссийская муниципальная премия "Служение"
23 октября 2025 10:45Шестой регион-партнер в Узбекистане появился у Нижегородской области
22 октября 2025 15:02Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность
21 октября 2025 14:53В Дзержинске прошла выездная ознакомительная стажировка участников программы "Герои. Нижегородская область"
17 октября 2025 20:59Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга
17 октября 2025 18:05Глеб Никитин и Александр Шохин обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и деловой активности
17 октября 2025 15:57ВАРМСУ открывает региональные дни III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России"
Политика

Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать две машины

23 октября 2025 16:49
Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать две машины

Фото: Александр Воложанин

Многодетным семьям в Нижегородской области предлагается предоставить право бесплатной парковки сразу для двух автомобилей. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.  

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в Нижегородской области действует норма, по которой бесплатное пользование платной парковкой без ограничения по времени доступно только для одного транспортного средства, принадлежащего одному из родителей многодетной семьи. Однако, по мнению разработчиков, такая мера больше не отвечает потребностям семей с тремя и более детьми. Они отмечают, что стандартный пятиместный автомобиль не позволяет перевозить всех членов многодетной семьи одновременно. Это затрудняет посещение культурных, спортивных и образовательных учреждений, особенно если они находятся в разных районах города.

В связи с этим предлагается внести изменение в статью 71 областного закона о дорожном движении, чтобы с 1 января 2026 года многодетные семьи могли бесплатно парковать два автомобиля.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин прокомментировал законопроект в своих соцсетях. По его словам, бесплатная парковка для двух автомобилей, принадлежащих многодетной семье – это не роскошь, а необходимость.

Он подчеркнул, что после запуска проекта "Основной родительский доход" многие семьи начали всерьез рассматривать возможность рождения четвертого и пятого ребенка. Это, в свою очередь, обострило вопрос с парковкой. 

"Считаю, мы обязаны поддержать семьи с детьми, предоставив им два бесплатных парковочных места. На следующей неделе обсудим этот вопрос на заседании парламента", - написал он. 

Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных