Нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство

Житель Нижегородской области получил большой срок за участие в экстремистской организации и серию преступлений. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Следствием установлено, что с июля 2023 по май 2024 года мужчина, находясь в Бутурлинском муниципальном округе, вступил в экстремистскую организацию. После задержания он был помещён в СИЗО-2, где продолжил участие в деятельности запрещенного движения "АУЕ"*, признанного экстремистским решением Верховного суда РФ в 2020 году.
В изоляторе он активно пропагандировал идеологию этой субкультуры.
Также в августе 2023 года осужденный, применив насилие, отобрал мобильный телефон у несовершеннолетнего, а затем, угрожая, потребовал от него крупную сумму денег. Через год, в августе 2024 года, он угнал автомобиль, а в мае 2025-го нанес телесные повреждения сотруднику полиции.
Суд признал мужчину виновным в участии в экстремистской организации, грабеже, вымогательстве, угоне и применении насилия к полицейскому. Ему назначено наказание — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что саровчанина оштрафовали за финансирование экстремистской организации на 400 тысяч рублей.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
