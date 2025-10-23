Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство

23 октября 2025 18:23 Происшествия
Нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство

Житель Нижегородской области получил большой срок за участие в экстремистской организации и серию преступлений. Об этом сообщили в региональном СУ СКР. 

Следствием установлено, что с июля 2023 по май 2024 года мужчина, находясь в Бутурлинском муниципальном округе, вступил в экстремистскую организацию. После задержания он был помещён в СИЗО-2, где продолжил участие в деятельности запрещенного движения "АУЕ"*, признанного экстремистским решением Верховного суда РФ в 2020 году.

В изоляторе он активно пропагандировал идеологию этой субкультуры.

Также в августе 2023 года осужденный, применив насилие, отобрал мобильный телефон у несовершеннолетнего, а затем, угрожая, потребовал от него крупную сумму денег. Через год, в августе 2024 года, он угнал автомобиль, а в мае 2025-го нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Суд признал мужчину виновным в участии в экстремистской организации, грабеже, вымогательстве, угоне и применении насилия к полицейскому. Ему назначено наказание — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что саровчанина оштрафовали за финансирование экстремистской организации на 400 тысяч рублей. 

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

