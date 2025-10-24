Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 10:11Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026
24 октября 2025 09:49Нижний Новгород в восьмой раз принимает межрегиональную научно-практическую онкологическую конференцию "Волжские огни"
24 октября 2025 09:47Продолжается прием заявок на конкурс лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор"
24 октября 2025 09:33Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики
24 октября 2025 09:23Опубликовано видео двухэтажного "Буревестника" Нижний Новгород — Москва
24 октября 2025 09:00Нижегородские аграрии увеличили сбор зерна на 20% в 2025 году
24 октября 2025 08:00Одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше
24 октября 2025 07:00Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей
23 октября 2025 19:50Программа повышения квалификации нижегородских акушеров стартовала в регионе
23 октября 2025 19:00Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском
Общество

Нижегородские аграрии увеличили сбор зерна на 20% в 2025 году

24 октября 2025 09:00 Общество
Нижегородские аграрии увеличили сбор зерна на 20% в 2025 году

Сельхозпроизводители Нижегородской области намолотили 1,9 млн тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года. Это на 21% превышает показатель прошлого года, сообщили в региональном минсельхозе.

Уборочные работы охватили 95% посевных площадей, отведённых под зерновые и зернобобовые культуры. Всего в сельскохозяйственных организациях региона засеяно 497 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 32 центнера с гектара.

Кроме зерна, аграрии собрали 175 тысяч тонн сахарной свёклы, 73 тысячи тонн масличных культур, а также 253 тысячи тонн картофеля. Урожай овощей открытого грунта достиг 19 тысяч тонн.

По сравнению с прошлым годом объёмы сбора картофеля выросли на треть, а семян масличных культур — в полтора раза.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания обсудили итоги уборочной кампании 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Зерно Минсельхоз
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2025 13:00Нижегородские аграрии перевыполнили план по уборке зерновых
20 августа 2025 20:00Валовый надой молока в Нижегородской области увеличился на 4% с начала года
07 мая 2025 11:42За год в Нижегородской области появилось 14 фермерских хозяйств
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных