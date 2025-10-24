Нижегородские аграрии увеличили сбор зерна на 20% в 2025 году Общество

Сельхозпроизводители Нижегородской области намолотили 1,9 млн тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года. Это на 21% превышает показатель прошлого года, сообщили в региональном минсельхозе.

Уборочные работы охватили 95% посевных площадей, отведённых под зерновые и зернобобовые культуры. Всего в сельскохозяйственных организациях региона засеяно 497 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 32 центнера с гектара.

Кроме зерна, аграрии собрали 175 тысяч тонн сахарной свёклы, 73 тысячи тонн масличных культур, а также 253 тысячи тонн картофеля. Урожай овощей открытого грунта достиг 19 тысяч тонн.

По сравнению с прошлым годом объёмы сбора картофеля выросли на треть, а семян масличных культур — в полтора раза.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания обсудили итоги уборочной кампании 2025 года.