Анонимы "заминировали" НОДКБ: возбуждено уголовное дело Происшествия

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородскую областную детскую клиническую больницу поступил анонимный сигнал о минировании. О произошедшем сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".

Администрация медучреждения сразу позвонила в экстренные службы. На территорию временно пускали только машины скорой помощи. А посетителей досматривали росгвардейцы.

Больницу частично эвакуировали. Спецслужбы осмотрели помещения НОДКБ, но взрывных устройств не нашли.

По данным источника, правоохранители завели уголовное дело. Шутника ищут.

