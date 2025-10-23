Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Анонимы "заминировали" НОДКБ: возбуждено уголовное дело

23 октября 2025 18:15 Происшествия
Анонимы заминировали НОДКБ: возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородскую областную детскую клиническую больницу поступил анонимный сигнал о минировании. О произошедшем сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".

Администрация медучреждения сразу позвонила в экстренные службы. На территорию временно пускали только машины скорой помощи. А посетителей досматривали росгвардейцы. 

Больницу частично эвакуировали. Спецслужбы осмотрели помещения НОДКБ, но взрывных устройств не нашли.  

По данным источника, правоохранители завели уголовное дело. Шутника ищут. 

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Нижнего Новгорода совершил теракт за вознаграждение.

