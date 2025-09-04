Суд приговорил нижегородского подростка к 8 годам за подготовку теракта

В Нижнем Новгороде вынесен приговор несовершеннолетнему, признанному виновным в ряде преступлений террористической направленности. Об этом сообщили в СУ СКР.
Следствие установило, что в 2023 году подросток добровольно вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию. Руководствуясь радикальными религиозными убеждениями, он прошел дистанционное обучение, связанное с подготовкой к террористической деятельности. После этого приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома.
Кроме того, осужденный создавал и распространял в интернете символику указанной организации, вел пропаганду ее идей и демонстрировал намерение совершить теракт на территории региона.
О его противоправных действиях стало известно сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области. Подростка задержали, после чего следователи провели обыски по месту его жительства. В ходе них изъяли детали для взрывного устройства, экстремистскую литературу и символику запрещенной организации.
2-й Западный окружной военный суд признал собранные доказательства достаточными и назначил несовершеннолетнему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В Следственном комитете напоминают, что террористические преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, а за их совершение предусмотрено суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения.
