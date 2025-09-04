Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 сентября 2025 17:50  [106] Суд приговорил нижегородского подростка к 8 годам за подготовку теракта
04 сентября 2025 17:04  [127] Разлив битума произошёл после аварии на трассе в Нижегородской области
04 сентября 2025 16:08  [151] Более 200 человек пропали в Нижегородской области в августе
04 сентября 2025 15:06  [212] Гибель рабочего при мытье окон в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом
04 сентября 2025 13:15  [261] Бывшую сотрудницу нижегородского НИИ осудят за многомиллионную взятку
04 сентября 2025 11:30  [226] ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе
04 сентября 2025 10:45  [234] Жителя Выксы осудят за мошенничество с соцвыплатами
04 сентября 2025 10:26  [293] Задержан подозреваемый в массовом отравлении алкоголем в Балахне
04 сентября 2025 10:04  [273] Водитель без прав насмерть сбил женщину в нижегородском поселке
04 сентября 2025 09:19  [238] Бастрыкин потребовал отчет по делу о травме ребенка на празднике в Княгинине
Происшествия

Суд приговорил нижегородского подростка к 8 годам за подготовку теракта

04 сентября 2025 17:50  [106] Происшествия
Суд приговорил нижегородского подростка к 8 годам за подготовку теракта

В Нижнем Новгороде вынесен приговор несовершеннолетнему, признанному виновным в ряде преступлений террористической направленности. Об этом сообщили в СУ СКР.

Следствие установило, что в 2023 году подросток добровольно вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию. Руководствуясь радикальными религиозными убеждениями, он прошел дистанционное обучение, связанное с подготовкой к террористической деятельности. После этого приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома.

Кроме того, осужденный создавал и распространял в интернете символику указанной организации, вел пропаганду ее идей и демонстрировал намерение совершить теракт на территории региона.

О его противоправных действиях стало известно сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области. Подростка задержали, после чего следователи провели обыски по месту его жительства. В ходе них изъяли детали для взрывного устройства, экстремистскую литературу и символику запрещенной организации.

2-й Западный окружной военный суд признал собранные доказательства достаточными и назначил несовершеннолетнему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В Следственном комитете напоминают, что террористические преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, а за их совершение предусмотрено суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Терроризм ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
22 августа 2025 16:34  [765] Нижегородского подростка пытались заставить поджечь военкомат
05 июня 2025 10:34  [1273] Врач из Нижнего Новгорода пострадала при теракте в Брянской области
26 мая 2025 11:56  [1150] ФСБ вскрыла исламистскую ячейку в Нижегородской области
24 апреля 2025 12:29  [2343] Никитин поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Нижегородской области
04 сентября 2025 10:36  [245] 21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных