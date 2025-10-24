Экс-директор печально известной школы №117 в Сормове сделала заявление Происшествия

В Сормовском районном суде Нижнего Новгорода начали рассматривать дело бывшего директора школы №117 Татьяны Феоктистовой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий после резонансного инцидента, произошедшего в учебном заведении этой весной.

Напомним, 11 марта восьмиклассник пронес в школу нож и во время урока ранил двух одноклассников из-за затяжного конфликта. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Расследование завершено, материалы рассматриваются в суде.

В отношении директора прокуратура Сормовского района утвердила обвинительное заключение. Следствие установило, что в день происшествия в школе не функционировали рамки металлоискателя, что и позволило ученику беспрепятственно пронести оружие. Ответственность за отключение оборудования возложили на директора.

В разговоре с журналистами "Кстати..." (16+) экс-директор признала, что решила отключить рамки.

"Я не выполнила указание держать рамки включенными. Сделала это не ради себя, а ради детей — чтобы не опаздывали на уроки. Все знали, что рамка реагирует на все, а охранник не может заглянуть в рюкзак. И все это хорошо знают. Захочешь пронести топор — пронесешь", — сказала она и добавила, что сожалеет о происшедшем.

После инцидента ее временно отстранили от работы, но позже она уволилась по собственному желанию.