Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 октября 2025 14:45Организаторы сети нелегальных казино в Нижнем Новгороде выслушали приговор
24 октября 2025 14:31Экс-директор печально известной школы №117 в Сормове сделала заявление
24 октября 2025 14:15Нижегородцу вернули угнанный BMW за 13 млн рублей
24 октября 2025 12:00Падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда
24 октября 2025 11:39Водитель погиб в ДТП с перевертышем в Нижегородской области
24 октября 2025 10:29Экс-главу АНО "Горький" перевели под домашний арест
24 октября 2025 09:46Женщина пострадала в огненном ДТП на Молитовском мосту
23 октября 2025 19:25Мошенники выманили у пенсионерки из Сарова 1,6 млн рублей
23 октября 2025 18:37СК завел дело о халатности при реконструкции Нижегородской станции аэрации
23 октября 2025 18:23Нижегородцу дали 8 лет за экстремизм, грабеж и вымогательство
Происшествия

Экс-директор печально известной школы №117 в Сормове сделала заявление

24 октября 2025 14:31 Происшествия
Экс-директор печально известной школы №117 в Сормове сделала заявление

В Сормовском районном суде Нижнего Новгорода начали рассматривать дело бывшего директора школы №117 Татьяны Феоктистовой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий после резонансного инцидента, произошедшего в учебном заведении этой весной. 

Напомним, 11 марта восьмиклассник пронес в школу нож и во время урока ранил двух одноклассников из-за затяжного конфликта. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Расследование завершено, материалы рассматриваются в суде.

В отношении директора прокуратура Сормовского района утвердила обвинительное заключение. Следствие установило, что в день происшествия в школе не функционировали рамки металлоискателя, что и позволило ученику беспрепятственно пронести оружие. Ответственность за отключение оборудования возложили на директора.

В разговоре с журналистами "Кстати..." (16+) экс-директор признала, что решила отключить рамки. 

"Я не выполнила указание держать рамки включенными. Сделала это не ради себя, а ради детей — чтобы не опаздывали на уроки. Все знали, что рамка реагирует на все, а охранник не может заглянуть в рюкзак. И все это хорошо знают. Захочешь пронести топор — пронесешь", — сказала она и добавила, что сожалеет о происшедшем.

После инцидента ее временно отстранили от работы, но позже она уволилась по собственному желанию. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
поножовщина Сормовский район Суд
Поделиться:
Новости по теме
22 октября 2025 13:10Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в "Созвездии"
15 октября 2025 16:11Министр Пучков опроверг кровавую драку в нижегородской школе №117
24 сентября 2025 11:46Поставили на колени и заставили извиняться: новый скандал в школе №117
24 сентября 2025 08:00Роструд заинтересовался избиением нижегородской воспитательницы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных