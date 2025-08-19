Директор нижегородской школы №117 уволилась после инцидента с нападением

Фото:
Руководитель школы №117 Нижнего Новгорода, где ученик напал на одноклассников с ножом, уволилась. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили представители департамента образования нижегородской мэрии.
Директор подала заявление об уходе по собственному желанию. Ее место заняла Галина Поливанова.
Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошёл в марте 2025 года: один из учащихся напал с ножом на двух сверстников, и нанёс им колото-резаные ранения в область шеи. Оба ученика получили лёгкий вред здоровью.
На прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 14-летнего подростка. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более человек. Дело направлено в суд.
