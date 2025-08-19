Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Общество

Директор нижегородской школы №117 уволилась после инцидента с нападением

20 августа 2025 10:39  [110] Общество
Директор школы №117, где школьник напал с ножом на одноклассников, уволилась

Фото: Яндекс Карты

Руководитель школы №117 Нижнего Новгорода, где ученик напал на одноклассников с ножом, уволилась. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили представители департамента образования нижегородской мэрии.

Директор подала заявление об уходе по собственному желанию. Ее место заняла Галина Поливанова.

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошёл в марте 2025 года: один из учащихся напал с ножом на двух сверстников, и нанёс им колото-резаные ранения в область шеи. Оба ученика получили лёгкий вред здоровью.

На прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 14-летнего подростка. Его обвиняют в покушении на убийство двух и более человек. Дело направлено в суд.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Назначения Школы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных