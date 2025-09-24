Поставили на колени и заставили извиняться: новый скандал в школе №117

Фото:
В школе №117 Сормовского района Нижнего Новгорода произошёл новый инцидент. В социальных сетях появилось видео со школьником, которого поставили на колени и заставили извиняться на камеру. По словам авторов поста, на кадрах изображен местный хулиган. Утверждается, что ролик активно распространялся среди учащихся.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте образования администрации города, личность подростка, попавшего в кадр, уже установлена. Теперь специалисты выясняют, кто снимал видео.
В образовательной организации проводится внутренняя проверка. Также запланировано расширенное совещание с участием директора школы и педагогического коллектива. По итогам разбирательства будет проведен совет профилактики, а в отношении участников инцидента примут соответствующие меры.
Примечательно, что в марте 2025 года в этой же школе произошла поножовщина. Один из учащихся напал на двух одноклассников прямо в классе из-за затяжного конфликта. Он нанес им колото-резаные ранения, пострадавшим потребовалась медпомощь. Экспертиза установила, что их здоровью был причинен легкий вред.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Расследование уже завершено, материалы переданы в суд.
Кроме того, прокуратура Сормовского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора школы. По версии следствия, она не обеспечила необходимый уровень безопасности: не утвердила положения о пропускном режиме и распорядилась убрать металлоискатели на входе. Именно это, по мнению следователей, позволило подростку пронести в школу нож.
Экс-директору вменяются превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия в отношении несовершеннолетнего.
Отметим, что после поножовщины руководителя общеобразовательного учреждения отстранили от работы. Позже выяснилось, что она подала заявление об уходе по собственному желанию.
