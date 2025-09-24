Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 сентября 2025 11:46Поставили на колени и заставили извиняться: новый скандал в школе №117
24 сентября 2025 08:00Роструд заинтересовался избиением нижегородской воспитательницы
23 сентября 2025 19:12Нижегородская пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
23 сентября 2025 18:00Огонь уничтожил два дома в СНТ на Московском шоссе: погиб мужчина
23 сентября 2025 17:25Полиция задержала водителя, парализовавшего движение нижегородских трамваев
23 сентября 2025 16:44Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ленинском районе
23 сентября 2025 10:55Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей
22 сентября 2025 17:52Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО
22 сентября 2025 15:28"Не договорились": нижегородец застрелил двух знакомых в пьяной ссоре
22 сентября 2025 12:10Жителя Дзержинска будут судить за теракт на железной дороге
Происшествия

Поставили на колени и заставили извиняться: новый скандал в школе №117

24 сентября 2025 11:46 Происшествия
Поставили на колени и заставили извиняться: новый скандал в школе №117

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В школе №117 Сормовского района Нижнего Новгорода произошёл новый инцидент. В социальных сетях появилось видео со школьником, которого поставили на колени и заставили извиняться на камеру. По словам авторов поста, на кадрах изображен местный хулиган. Утверждается, что ролик активно распространялся среди учащихся.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте образования администрации города, личность подростка, попавшего в кадр, уже установлена. Теперь специалисты выясняют, кто снимал видео. 

В образовательной организации проводится внутренняя проверка. Также запланировано расширенное совещание с участием директора школы и педагогического коллектива. По итогам разбирательства будет проведен совет профилактики, а в отношении участников инцидента примут соответствующие меры.

Примечательно, что в марте 2025 года в этой же школе произошла поножовщина. Один из учащихся напал на двух одноклассников прямо в классе из-за затяжного конфликта. Он нанес им колото-резаные ранения, пострадавшим потребовалась медпомощь. Экспертиза установила, что их здоровью был причинен легкий вред. 

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Расследование уже завершено, материалы переданы в суд. 

Кроме того, прокуратура Сормовского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора школы. По версии следствия, она не обеспечила необходимый уровень безопасности: не утвердила положения о пропускном режиме и распорядилась убрать металлоискатели на входе. Именно это, по мнению следователей, позволило подростку пронести в школу нож. 

Экс-директору вменяются превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия в отношении несовершеннолетнего.

Отметим, что после поножовщины руководителя общеобразовательного учреждения отстранили от работы. Позже выяснилось, что она подала заявление об уходе по собственному желанию. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Буллинг Школы
Поделиться:
Новости по теме
17 сентября 2025 19:38Прокуратура проверяет избиение школьника в Ветлужском районе
15 сентября 2025 15:00Вскрылись новые детали зверского избиения жительницы Городецкого округа
25 мая 2025 13:43Зверская драка школьниц в Дзержинске заинтересовала главу СК Бастрыкина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных