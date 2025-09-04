Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Последние новости рубрики Происшествия
16 сентября 2025 12:25  [23] Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова
16 сентября 2025 11:48  [108] Допустившего поножовщину экс-директора школы №117 в Сормове будут судить
16 сентября 2025 11:06  [156] Автовоз с легковушками сгорел на пересечении трасс М-12 и Р-158 в Арзамасе
16 сентября 2025 10:37  [166] Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест
16 сентября 2025 08:19  [272] Что сказал Никитин об атаке украинского БПЛА 16 сентября
16 сентября 2025 08:04  [272] Украинский дрон сбит над Нижегородской областью
16 сентября 2025 08:00  [203] Работник Павловской птицефабрики найден мертвым: начато расследование
15 сентября 2025 15:00  [363] Вскрылись новые детали зверского избиения жительницы Городецкого округа
15 сентября 2025 13:24  [345] Бетономешалка перевернулась в Кстовском районе: водитель угодил в больницу
15 сентября 2025 13:01  [629] Детей, участвовавших в зверском избиении нижегородки, изъяли из семей
Происшествия

Допустившего поножовщину экс-директора школы №117 в Сормове будут судить

16 сентября 2025 11:48
Допустившего поножовщину экс-директора школы №117 в Сормове будут судить

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы №117, где в результате инцидента с ножом пострадали двое подростков.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, экс-руководителю образовательного учреждения вменяются действия должностного лица, вышедшие за пределы полномочий и повлекшие нарушение прав граждан, совершенные с причинением тяжких последствий, в отношении несовершеннолетнего.

По версии следствия, занимая должность директора, с сентября 2024-го по март 2025 года она не разработала и не утвердила в установленном порядке положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, а также распорядилась снять убрать металлоискатели у входа в школу.

В результате этих противоправных действий один из учащихся смог пронести в здание нож и 11 марта 2025 года нанести двум одноклассникам колото-резаные ранения, причинив легкий вред здоровью. Его действия были пресечены, пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.

Напомним, сразу после поножовщины директора школы отстранили от работы. А 14-летнего подростка поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, скоро его будут судить.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
поножовщина Сормовский район Суд
17 марта 2025 11:56  [1341] Внеплановую проверку металлодетекторов проведут в школах Нижнего Новгорода
13 марта 2025 16:26  [1777] Егор Крид высказался о резне в нижегородской школе №117
12 марта 2025 12:10  [1129] Дело о халатности завели после поножовщины в нижегородской школе №117
12 марта 2025 07:19  [1153] Бастрыкин взял на контроль расследование поножовщины в нижегородской школе №117
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
