Допустившего поножовщину экс-директора школы №117 в Сормове будут судить Происшествия

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы №117, где в результате инцидента с ножом пострадали двое подростков.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, экс-руководителю образовательного учреждения вменяются действия должностного лица, вышедшие за пределы полномочий и повлекшие нарушение прав граждан, совершенные с причинением тяжких последствий, в отношении несовершеннолетнего.

По версии следствия, занимая должность директора, с сентября 2024-го по март 2025 года она не разработала и не утвердила в установленном порядке положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, а также распорядилась снять убрать металлоискатели у входа в школу.

В результате этих противоправных действий один из учащихся смог пронести в здание нож и 11 марта 2025 года нанести двум одноклассникам колото-резаные ранения, причинив легкий вред здоровью. Его действия были пресечены, пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.

Напомним, сразу после поножовщины директора школы отстранили от работы. А 14-летнего подростка поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, скоро его будут судить.