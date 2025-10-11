Водителя служебного авто нашли мертвым на территории медгородка в Выксе

Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
11 октября 2025 11:47 Происшествия
В Выксе проводится расследование трагического инцидента, произошедшего с водителем служебного автомобиля, принадлежащего ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ".

По информации, предоставленной Государственной инспекцией труда в Нижегородской области, 7 октября 2025 года около 13:10 тело мужчины было обнаружено без признаков жизни. Он лежал на земле возле гаража на территории больничного городка, расположенного рядом с одним из зданий по улице Красные Зори.

Как сообщил руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес, начато расследование несчастного случая на производстве. В его рамках специалисты выяснят точные причины трагедии и все обстоятельства, при которых произошёл инцидент.

Ранее сообщалось, что энергетик погиб во время осмотра оборудования на нижегородском складе в поселке Доскино Богородского района. А 64-летний рабочий умер во время выполнения горнопроходческих работ на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Выкса Госинспекция труда Смертность
