Водителя служебного авто нашли мертвым на территории медгородка в Выксе

В Выксе проводится расследование трагического инцидента, произошедшего с водителем служебного автомобиля, принадлежащего ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ".
По информации, предоставленной Государственной инспекцией труда в Нижегородской области, 7 октября 2025 года около 13:10 тело мужчины было обнаружено без признаков жизни. Он лежал на земле возле гаража на территории больничного городка, расположенного рядом с одним из зданий по улице Красные Зори.
Как сообщил руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес, начато расследование несчастного случая на производстве. В его рамках специалисты выяснят точные причины трагедии и все обстоятельства, при которых произошёл инцидент.
Ранее сообщалось, что энергетик погиб во время осмотра оборудования на нижегородском складе в поселке Доскино Богородского района. А 64-летний рабочий умер во время выполнения горнопроходческих работ на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде.
